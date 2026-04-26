Guadalajara reúne expertos en cirugía mínimamente invasiva

Guadalajara fue sede de la Jornada de Actualización de Cirugía Mínimamente Invasiva, realizada el 24 y 25 de abril, donde médicos cirujanos y especialistas nacionales e internacionales compartieron avances tecnológicos y nuevas tendencias en cirugía robótica.

El encuentro, auspiciado por Farmacias Guadalajara y organizado por el Hospital Real San José Valle Real en conjunto con la Universidad del Sur de California (USC), se consolidó como un espacio de intercambio académico para analizar la evolución de la medicina apoyada en la innovación tecnológica.

Javier Arroyo Navarro, director general de Corporativo Fragua, destacó que la colaboración entre especialistas permite elevar los estándares médicos y mejorar los resultados clínicos. Señaló que el vínculo entre conocimiento y práctica fortalece el sistema de salud y beneficia directamente a los pacientes.

Javier Arroyo Navarro. Destacó la colaboración entre especialistas para elevar estándares médicos durante la jornada realizada en Guadalajara. ESPECIAL

Durante la jornada se realizaron 30 ponencias magistrales a cargo de expertos de Keck Medicina de USC y del Hospital Real San José Valle Real, quienes abordaron temas como cirugía bariátrica, ginecología, pediatría y coloproctología. Además, se expusieron enfoques integrales en el tratamiento de cáncer de pulmón, vejiga, próstata y riñón.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo una cirugía en vivo de un procedimiento mínimamente invasivo, lo que permitió a los asistentes observar la aplicación de nuevas técnicas en tiempo real.

Entre los temas más relevantes destacaron el manejo robótico del prolapso rectal, el tratamiento asistido por robots de tumores de páncreas y los avances en oncología médica, incluyendo nuevos fármacos, biomarcadores e inteligencia artificial.

Joaquín Jiménez. El director médico del Hospital Real San José Valle Real, participó en las conferencias de actualización. ESPECIAL

De acuerdo con la consultora Grupo IMARC, el mercado de la cirugía mínimamente invasiva en México supera los 889 millones de dólares y podría alcanzar los mil 500 millones en 2034, con un crecimiento anual de 5.3 por ciento. Este aumento se asocia al envejecimiento poblacional y a la prevalencia de enfermedades crónicas.

Farmacias Guadalajara reiteró su compromiso con la salud al impulsar este tipo de encuentros, al considerar que la actualización médica y la innovación quirúrgica son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.