Jalisco, estado con riqueza cultural, cuna del mariachi y del tequila, tiene diferentes virtudes que lo convierten en uno de los estados más bellos del país. Jalisco se deleita desde la vista, el oído y hasta el sabor; prueba de ello es la tradicional birria, platillo típico mexicano.

Si eres fanático de la gastronomía mexicana, te decimos dónde puedes encontrar la mejor birria en Jalisco; sin importar la distancia, seguramente querrás ir a probarla.

El origen de este delicioso platillo se remonta a la época colonial, mediante la inspiración de las especias locales que hicieron magia para ese único sabor que caracteriza a la birria. Lo mejor de este platillo es su versatilidad, que consiente a los distintos paladares; se puede degustar desde un delicioso caldo, en tacos o combinada con consomé.

Las mejores birrias de Jalisco

El camino hacia la felicidad comienza desde Guadalajara; a tan solo unos kilómetros se encuentran las famosas birrias de Cocula. ¿Qué mejor manera que disfrutar del tradicional mariachi acompañado de una exquisita birria? Cocula es uno de los pueblos mágicos de Jalisco que más atrae a locales y turistas gracias a su riqueza culinaria.

La cuna del mariachi a menos de una hora de Guadalajara

Recorrer las calles de Cocula es un tour gastronómico que cuenta con numerosos restaurantes y fondas donde la birria es uno de los platillos estrella del pueblo, que se transmite de generación en generación y plasma la tradición del lugar con su incomparable sabor.

Jalisco pone a México en primer lugar en la gastronomía

La gastronomía jalisciense ha alcanzado elevados estándares este año. En marzo de 2026, Wenda Poullennec, director internacional de la Guía MICHELIN, anunció la incorporación de Jalisco a su prestigiosa selección; este título reafirma cómo la gastronomía de Jalisco sigue poniendo en alto al país, ya que cuenta con ofertas culinarias sobresalientes entre ellas la tradicional e irresistible birria de Cocula.

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