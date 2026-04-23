El mejor pozole de México no se encuentra en la capital del país ni en las costas de Guerrero, sino en el corazón de Guadalajara. La famosa guía culinaria Taste Atlas, conocida como el mapa mundial de la comida, en 2025 dio a conocer los resultados del mejor lugar para degustar este delicioso platillo que se encuentra en un lugar de la Perla Tapatía.

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El mejor pozole de Guadalajara

El tradicional restaurante La Chata. Este icónico establecimiento logró enamorar a los expertos y comensales internacionales gracias a su receta auténtica, consolidándose como el lugar definitivo para disfrutar de este manjar caldoso que tanto nos enorgullece a los mexicanos.

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Aunque la bella Guadalajata se llevó la medalla de oro, el ranking destacó a otros 11 establecimientos que sirven platos dignos de reyes.

Entre los dignos rivales que entraron a la lista destacan gigantes comerciales como:

La Casa de Toño y Los Tolucos en la CDMX.

La Pozolería La Tía Calla en Taxco.

En Estados Unidos, como el "Old Town Mexican Café" en San Diego.

Aquí te dejamos unos tips rápidos si planeas hacer tu propia ruta pozolera:

Llega temprano: Los fines de semana, las filas en la sucursal de Terranova suelen ser bastante largas.

Prueba lo local: No olvides visitar también *Ruta El Castillo del Pozole* en Zapopan, otro orgullo jalisciense incluido en la lista.

Acompañamiento perfecto: Pide tu plato con tostadas raspadas, crema y una buena salsa picante para vivir la experiencia completa.

¿Cuál es el origen del pozole? Su oscura historia

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo nació esta delicia? De acuerdo con investigaciones de la UNAM, el origen de este guiso está muy lejos de las granjas de cerdos.

En la antigüedad, durante la época prehispánica, este platillo tenía un propósito ritual y se preparaba con carne humana proveniente de guerreros sacrificados.

Los antiguos mexicas recibían a sus guerreros victoriosos en Tenochtitlan con grandes honores. La carne del cautivo, proveniente de lugares como Tlaxcala o Cholula, se cocinaba con granos de maíz, sin sal y sin chile, para ser compartida.

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Curiosamente, el muslo era la pieza más codiciada y se reservaba exclusivamente para el tlatoani, quien lo elegía entre sus 30 guisados diarios.

Con la llegada de los españoles, estas prácticas rituales fueron estrictamente prohibidas. Para no perder la tradición del maíz nixtamalizado, la receta original se adaptó rápidamente, sustituyendo la carne humana por carne de cerdo, la cual tenía una textura sorprendentemente similar al guiso original.

Hoy en día, este platillo es un símbolo de fiesta, unión familiar y, por supuesto, el mejor remedio para curar la resaca. Así que ya lo sabes, la próxima vez que te sientes a disfrutar de un plato humeante en La Chata, estarás saboreando siglos de historia, evolución y el indiscutible sazón que hace de Guadalajara la capital del sabor.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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