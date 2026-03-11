Los fraudes por tiempos compartidos no son casos exclusivos de Estados Unidos, país que ha reportado, por lo menos desde 2012, la existencia de este tipo de ilícitos relacionados con el Cártel Nueva Generación (CNG), liderado por Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

La Fiscalía de Jalisco ha reconocido que estos delitos también tienen registro en Jalisco, y aunque son relativamente "pocas", las víctimas que lo han denunciado, las afectaciones se acercan a los 70 millones de pesos, considerando solo aquellos casos que sí se hicieron de conocimiento ante las autoridades estatales.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco, entre enero de 2016 y agosto de 2025, al menos 70 personas denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco haber sido víctima de este tipo de ilícitos.

Considerando un año completo, 2023 fue el año con el mayor número de víctimas por esta clase de fraudes, mientras que entre enero y agosto del año pasado sumaron 14 personas afectadas.

En general, las afectaciones alcanzan los 66 millones 120 mil 750 pesos mexicanos, o expresados en dólares, poco más de 3 mil 756 en moneda extranjera. Según lo informado por la Fiscalía de Jalisco, a través del mecanismo de Transparencia, las víctimas quienes denunciaron fueron afectadas tanto en pesos mexicanos como en dólares y aunque los montos son variados, en promedio, cada víctima perdió cerca del millón de pesos tras ser fraudadas.

Se desconoce si las víctimas eran de nacionalidad mexicana o si también había entre ellas personas extranjeras residiendo en nuestra entidad.

Así lo ha confirmado también el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, quien ha mencionado que sí se tiene identificado el modo de operar, donde los criminales ofrecen a las personas departamentos o espacios a manera de "tiempos compartidos", es decir, un modelo de propiedad vacacional donde se adquiere el derecho de uso y ocupación de una unidad (condominio, departamento, suite o espacio en un hotel) durante un período específico cada año, dividiendo el costo y el uso de la propiedad entre varios compradores.

También ha afirmado que las autoridades se mantienen en comunicación con el Gobierno de Estados Unidos para intercambiar información respecto de los casos denunciados en la entidad o en el extranjero, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente alguna acción, desde lo local, para atacar este tipo de delitos.

Además, aunque la Fiscalía de Jalisco reconoce que en la entidad sí hay víctimas relacionadas con este tipo de fraudes, hasta el momento no existe una campaña que alerte sobre estos ilícitos en lo particular. La Fiscalía del Estado mantiene abierto el canal de denuncias para fraudes en general, mediante la denuncia presencial la cual debe hacerse en la calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara.

Una diversificación del crimen organizado con pérdidas millonarias: especialista

Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en seguridad y justicia, recordó que esta es solo una de las modalidades mediante las cuales el crimen organizado recauda recursos para financiar sus operaciones, más allá de la venta de droga, que en los últimos años ha quedado relegada a segundos términos.

"Los negocios del crimen organizado han ido tomando otro tipo de aristas, de actividades para lucrar y enriquecerse, entre ellos el huachicol, que les ha generado grandes dividendos. Pero los criminales siguen robusteciéndose y diversificándose. Otra de las entradas que tienen, que es muy fuerte, ha sido el tema de los call centers y los fraudes en torno a los tiempos compartidos, donde muy seguramente hay jóvenes, quizá reclutados a la fuerza, con dominio del inglés, llevando a que los call centers salieran de las cárceles donde se encontraban y operaban, y se instalaron en diversas colonias tanto de la Zona Metropolitana de Guadalajara como de Puerto Vallarta”, dijo.

Así lo confirman los datos compartidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, tras la designación de 17 nuevas empresas y un club deportivo el pasado 19 de febrero, suma ya, por lo menos, 74 negocios identificados con operaciones en torno al fraude de los tiempos compartidos, de los cuales al menos 49 habrían estado operando o estarían operando desde Jalisco, es decir, alrededor del 66% del total.

Además, según los reportes de las autoridades estadounidenses, el FBI tenía registrado que, hasta el corte más reciente de 2025, sumaban por lo menos seis mil víctimas estadounidenses, quienes reportaron a las autoridades pérdidas de más de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, relacionado con los fraudes en materia de tiempos compartidos cometidos desde México.

Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI registró casi 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas en más de 50 millones de dólares.

Las víctimas refieren haber sido enganchadas por teleoperadores que hablan inglés de manera fluida y quienes se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados e incluso, funcionarios gubernamentales, según refiere el Departamento del Tesoro de EU.

Francisco Jiménez Reynoso consideró, en primer lugar, que es necesario que este tipo de información sea difundida en Jalisco, considerando que en diversas regiones de la entidad también residen extranjeros, quienes pueden ser víctimas de este tipo de delitos, además de que la ciudadanía en general no está exenta de caer en su trampa.

En segundo lugar, explicó, para poder identificar de dónde provienen estos ilícitos y quiénes los llevan a cabo, es necesario que las autoridades jaliscienses y el Gobierno de México colaboren con las investigaciones que sigue el gobierno de Estados Unidos en este sentido, pues no es posible que el gobierno estadounidense tenga los nombres y domicilios fiscales de los negocios ligados a este tipo de fraudes y la Fiscalía de Jalisco y la Federación no los investigue también por su parte.

Incluso, dijo, de ser necesario deberían de continuarse las colaboraciones entre EU y México a través de operativos sorpresa, tomando como ejemplo las acciones que impulsaron la captura y caída de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Explicó, esto debe hacerse no desde el punto de operativos de fuego, sino de coordinación de inteligencia por parte de EU y operación por parte de las autoridades mexicanas contra este tipo de fraudes, que cobró relevancia, principalmente, hacia junio de 2023, cuando ocho jóvenes trabajadores de dos calles centers en Zapopan fueron plagiados, asesinados y posteriormente abandonados en un barranco de ese municipio.

La Fiscalía de Jalisco confirmó entonces que los call centers donde trabajaban (ubicados en Jardines Vallarta y La Calma, en Zapopan) operaban mediante actividades relacionadas con la compra, venta y renta de tiempos compartidos, pero a poco más de dos años del crimen no se confirmó abiertamente que se tratara de esta misma red identificada por Estados Unidos.

Únicamente se infirió que los jóvenes habían descubierto “algo que no debían” de las “empresas” para las que trabajaban, razón por la cual habrían atentado contra ellos, y casi tres años del crimen, este no ha sido resuelto.

¿Cómo operan estos fraudes?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las personas propietarias de tiempos compartidos reciben llamadas telefónicas o correos electrónicos inesperados de los delincuentes, quienes se hacen pasar por representantes de ventas de una empresa de reventa de tiempo compartido.

Los delincuentes a menudo usan tácticas de ventas de alta presión para agregar urgencia al trato. A las personas que aceptan vender se les dice que deben pagar una tarifa por adelantado para cubrir cualquier cosa, desde las tarifas de cotización y publicidad hasta los costos de cierre.

Una vez que se paga la tarifa, los propietarios de tiempo compartido informan que la empresa se vuelve evasiva: no contesta llamadas, desactivan los números de contacto y los sitios web, o los delincuentes inventan nuevos pagos que las víctimas deben saldar antes de que la transacción inmobiliaria sea definitiva.

En algunos casos, incluso el fraude se vuelve circular, pues los propietarios de tiempo compartido defraudados por una estafa de venta de tiempo compartido son contactados nuevamente por una empresa fraudulenta de presunta recuperación de tiempo compartido.

La persona delincuente, representante de la presunta empresa de recuperación, promete asistencia para recuperar el dinero perdido en la estafa de ventas.

Algunas de las supuestas empresas de recuperación exigen una tarifa por adelantado por los servicios prestados. A veces, los estafadores pretenden ser una entidad gubernamental que solicita pagos por tarifas asociadas con la venta del tiempo compartido.

Por esta situación, el FBI y el Departamento del Tesoro han invitado a las personas extranjeras quienes han sido víctimas de este fraude, a denunciar los casos ante las instancias estadounidenses correspondientes, además de invitarles a no caer en estas estafas de presión, ni caer en ofertas atractivas pues “cuando las oportunidades parecen demasiado buenas para ser verdad, usualmente no lo son”.

