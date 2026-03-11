La joya natural de Guadalajara que debes conocer

A unos minutos del ritmo urbano de la ciudad, existe un lugar donde el paisaje cambia por completo: paredes rocosas imponentes, vegetación abundante y un río que serpentea entre profundos cañones.

Se trata de la Barranca de Huentitán, uno de los espacios naturales más espectaculares de Guadalajara, considerado por muchos como un tesoro ecológico y turístico que combina aventura, historia y paisajes únicos.

También conocida como la Barranca de Oblatos, esta impresionante formación geográfica se ubica en la zona norte de la ciudad y cada año recibe a visitantes de distintas partes de México e incluso del extranjero, atraídos por sus panorámicas, rutas de senderismo y contacto directo con la naturaleza.

Te recomendamos: Conoce todas las Zonas Pulso de Vida de Zapopan

Un paisaje esculpido por millones de años

La barranca se formó hace millones de años como resultado de la actividad volcánica y la constante erosión provocada por el Río Santiago, con el paso del tiempo, este proceso natural dio origen a un profundo cañón rodeado por paredes de roca volcánica, vegetación y una biodiversidad que caracteriza a la región.

Este imponente paisaje alcanza profundidades cercanas a los 600 metros y se extiende por aproximadamente 20 kilómetros, con una anchura que oscila entre los tres y cuatro kilómetros en distintos tramos, la mezcla de basalto y tobas volcánicas en sus formaciones rocosas revela antiguos periodos de intensa actividad geológica en el occidente del país.

Un lugar con historia ancestral

Mucho antes de convertirse en un atractivo turístico, la barranca ya era un espacio significativo para los pueblos originarios de la región. Grupos indígenas como los Tonaltecas y los Cazcanes habitaron la zona y mantenían una relación estrecha con este entorno natural, al que consideraban un sitio sagrado y una fuente importante de recursos.

Durante la época de la conquista, los españoles reconocieron el valor estratégico del lugar. Además de servir como barrera natural, sus senderos y rutas comenzaron a formar parte del desarrollo territorial que con el tiempo daría origen a la zona metropolitana de Guadalajara.

Lee también: Secretos de la Catedral de Guadalajara que nadie te contó

Un destino ideal para el turismo de naturaleza

Actualmente, la Barranca de Huentitán es uno de los destinos preferidos para quienes buscan actividades al aire libre como senderismo, observación de paisajes y contacto directo con la naturaleza. Sus caminos y miradores permiten apreciar la magnitud del cañón y la riqueza natural del área.

Recomendaciones para visitarla

De acuerdo con el sitio barrancadehuentitan.com.mx, antes de emprender una caminata en la barranca, se recomienda planificar el recorrido, revisar las condiciones del clima e informar a familiares o amigos sobre la ruta y el horario estimado de regreso.

También es importante utilizar calzado adecuado para senderismo, ropa cómoda y transpirable, además de llevar agua suficiente, protector solar, gorra, snacks energéticos y un pequeño botiquín de primeros auxilios.

Por seguridad, se sugiere realizar el recorrido acompañado, respetar las señalizaciones y mantenerse siempre dentro de los senderos establecidos para evitar riesgos.

Ubicada en Barranca de Huentitán, sobre Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, esta maravilla natural continúa consolidándose como uno de los paisajes más impresionantes del occidente del país y un sitio imprescindible para quienes visitan Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA