Miércoles, 11 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 11 de marzo

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 11 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 11 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de marzo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 11 de marzo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Lee: Todo lo que debes saber sobre la Ley Valeria

Estas son las ofertas de hoy 11 de marzo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Piña Miel $18.90 por kilo
  • Naranja valencia a $18.90 pesos por kilo
  • Papaya Maradol a $29.90 por kilo
  • Mango ataulfo a $29.90 pesos por kilo
  • Sandía Charleston $18.90 por kilo
  • Chayote sin espinas $24.90 por kilo
  • Toronja sangría $28.90 pesos por kilo
  • Jícama $29.90 pesos por kilo
  • Plátano macho $42.90 pesos por kilo
  • Durazno melocotón $98.50 por kilo
  • Papa russet $29.90 pesos por kilo
  • Guayaba $48.90 kg por kilo
  • Mamey $43.90 pesos por kilo
  • Brócoli $39.90 pesos por kilo
  • Apio $38.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $29.90 por kilo
  • Melón chino a $29.90 por kilo
  • Nectarina a $39.90 por kilo
  • Papa blanca $49.90 por kilo
  • Zanahoria a $16.90 por kilo
  • Nopales $32.90 por kilo
  • Limón eureka a $49.90 pesos por kilo
  • Chile serrano $49.90 por kilo
  • Pimiento semáforo a $39.90 por pieza
  • Champiñón a granel $98.50 pesos por kilo
  • Lechuga romana a $21.90 por pieza
  • Cebolla blanca a $24.90 pesos por kilo
  • Manzana red delicious a $39.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Aguacate hass por kilo a $49.90 pesos
  • Uva blanca sin semilla a $69.90 por kilo
  • Fresa a $69.90 por charola

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Carnes, pollos y pescados

  • Milanesa bola de res $264.70 por kilo
  • Pechuga de pollo con hueso $154.70 por kilo
  • Filete de salmón $399 por kilo
  • Camarón fresco con cabeza a $368 por kilo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones