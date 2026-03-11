Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 11 de marzo

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta segunda semana de marzo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 11 de marzo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 11 de marzo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Piña Miel $18.90 por kilo

Naranja valencia a $18.90 pesos por kilo

Papaya Maradol a $29.90 por kilo

Mango ataulfo a $29.90 pesos por kilo

Sandía Charleston $18.90 por kilo

Chayote sin espinas $24.90 por kilo

Toronja sangría $28.90 pesos por kilo

Jícama $29.90 pesos por kilo

Plátano macho $42.90 pesos por kilo

Durazno melocotón $98.50 por kilo

Papa russet $29.90 pesos por kilo

Guayaba $48.90 kg por kilo

Mamey $43.90 pesos por kilo

Brócoli $39.90 pesos por kilo

Apio $38.90 por kilo

Plátano tabasco a $29.90 por kilo

Melón chino a $29.90 por kilo

Nectarina a $39.90 por kilo

Papa blanca $49.90 por kilo

Zanahoria a $16.90 por kilo

Nopales $32.90 por kilo

Limón eureka a $49.90 pesos por kilo

Chile serrano $49.90 por kilo

Pimiento semáforo a $39.90 por pieza

Champiñón a granel $98.50 pesos por kilo

Lechuga romana a $21.90 por pieza

Cebolla blanca a $24.90 pesos por kilo

Manzana red delicious a $39.90 por kilo

Pera de Anjou a $49.90 por kilo

Aguacate hass por kilo a $49.90 pesos

Uva blanca sin semilla a $69.90 por kilo

Fresa a $69.90 por charola

Carnes, pollos y pescados

Milanesa bola de res $264.70 por kilo

Pechuga de pollo con hueso $154.70 por kilo

Filete de salmón $399 por kilo

Camarón fresco con cabeza a $368 por kilo

