La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa llamada Ley Valeria, la cual busca tipificar como delito el acecho a mujeres; situación que ha cobrado mucha fuerza en México. La propuesta busca resolver un vacío legal que, durante años, dejó sin protección a personas que sufrían persecución, vigilancia o acoso constante sin que existiera un delito específico para castigarlo.El proyecto legislativo marca un paso importante para que este tipo de conductas puedan investigarse y sancionarse a nivel federal, además de brindar herramientas a las autoridades para actuar antes de que la violencia escale.El pasado 28 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Valeria, una reforma que pretende tipificar el acecho como delito dentro del Código Penal Federal. La propuesta fue avalada por unanimidad y enviada al Senado de la República para su análisis y votación.La iniciativa surgió tras el caso de Valeria Macías, quien comenzó a sufrir acecho en 2017 por parte de uno de sus alumnos. Al intentar denunciar, se encontró con un obstáculo inesperado: las autoridades le informaron que no existía un delito específico que permitiera actuar contra esa conducta.Ante este vacío legal, Macías impulsó el proyecto que hoy se conoce como Ley Valeria, con el objetivo de que ninguna víctima vuelva a enfrentarse a esa falta de protección.La Ley Valeria establece que el acecho ocurre cuando una persona realiza conductas repetidas sin consentimiento como:El dictamen aprobado plantea sanciones de 2 a 4 años de prisión para quienes cometan acecho, además de multas que pueden alcanzar hasta 400 días de salario.Las penas podrían aumentar cuando:Asimismo, la Ley Valeria contempla medidas de protección para las personas afectadas, como restricciones de contacto o vigilancia preventiva mientras se investiga el caso.