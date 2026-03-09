Luego de que en días recientes incrementaran en redes sociales las denuncias por agua sucia y con mal olor, proveniente de la red del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que, de acuerdo con los primeros análisis, esto se debió a descargas emitidas irregularmente al sistema, a partir de conexiones ilícitas.

El mandatario estatal explicó que la mala calidad del agua estaría relacionada con descargas realizadas tanto por particulares como por entes públicos hacia las redes del organismo operador, lo que terminó por afectar el suministro que llega a los hogares: “Lo que sí les puedo decir es que uno de los motivos por los que hemos estado teniendo mala calidad del agua en las últimas dos semanas en la zona metropolitana de Guadalajara es porque existen tanto particulares como públicos que tienen, pues digamos, que están tirando aguas irregularmente a canales del Siapa”, dijo.

Ante ello, refirió Lemus Navarro, se sostendrán reuniones con los entes involucrados en el manejo del agua en la ciudad para revisar los casos detectados y tomar las medidas necesarias, tanto para el saneamiento de la red, como las sanciones correspondientes.

“Se está llevando a cabo una reunión de trabajo entre la Comisión Estatal del Agua, el Siapa, la Secretaría General de Gobierno y algunos municipios que fueron detectados con estas, pues digamos, tomas clandestinas (de) donde están vaciando agua, en muy mal estado, a los conductos del Siapa”, afirmó el gobernador.

Añadió que, tras las revisiones en curso, se dará a conocer posteriormente, de manera oficial, qué municipios estuvieron involucrados y se aplicarán sanciones administrativas: “Más tarde vamos a emitir un boletín de prensa donde se va a explicar cuáles son los municipios que hicieron esto, y van a ser multados. Por supuesto, absolutamente todas esas tomas van a ser completamente canceladas”, finalizó Lemus Navarro

