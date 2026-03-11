Policía Vial Jalisco extiende operativo en Lázaro Cárdenas para agilizar tráfico

La Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado anunció la ampliación de su operativo estratégico en la Calzada Lázaro Cárdenas, con el objetivo de gestionar mejor el tráfico en uno de los corredores más transitados de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El despliegue se extiende hasta el Nodo Vial Revolución

El despliegue, que anteriormente cubría hasta la Glorieta del Álamo, se extiende ahora hasta el Nodo Vial Revolución.

Jesús Israel Boruel Neri, director Vial Metropolitano, explicó que el dispositivo opera bajo una lógica de “desahogo” de carriles, ya que en determinados momentos se cierran algunas incorporaciones para distribuir mejor el flujo vehicular.

“Lo que hacemos en ciertos momentos es cerrar las bayonetas de incorporación que vienen del carril lateral al central para que se utilice ese carril y quitar carga a los laterales”, señaló.

ESPECIAL / POLICÍA VIAL ESTATAL

Horarios de operativo vial en Calzada Lázaro Cárdenas

Los automovilistas deberán tomar en cuenta los horarios de aplicación de lunes a viernes:

Matutino (06:00 a 09:00 horas): Con sentido hacia Zapopan.

Vespertino (17:00 a 20:00 horas): Con sentido hacia Guadalajara y Tlaquepaque.

Con el objetivo de evitar que un percance sature la vía, se han colocado grúas en puntos estratégicos y se mantienen patrullajes constantes con motocicletas. Esto permitirá que, en caso de choque o falla mecánica, la unidad sea removida de inmediato.

Te puede interesar: Conoce todas las Zonas Pulso de Vida de Zapopan

Asimismo, hay presencia fija de oficiales en los cruces de Mariano Otero, Cruz del Sur, Colón, 8 de Julio, Gobernador Curiel, 18 de Marzo, Fuelle y el Nodo Revolución.

ESPECIAL / POLICÍA VIAL ESTATAL

Se recomienda anticipar tiempos de salida

Ante los cambios realizados en la dinámica de circulación, la Policía Vial recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de salida, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones como el uso del celular.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

