Un nuevo operativo de seguridad se llevó a cabo en la zona de Pueblo Quieto, en Jardines del Bosque, a partir del cual resultaron detenidas cinco personas.

De acuerdo con la información preliminar, se llevó a cabo un cateo a cinco fincas por parte de la Fiscalía de Jalisco, que, de hecho, habían sido aseguradas por las autoridades en operativos previos y que presentaron violación de sellos de aseguramiento.

A partir de ello es que las autoridades lograron la detención de cinco personas (cuatro hombres y una mujer), quienes ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para determinar su situación legal.

También se localizó alrededor de medio kilo de sustancias con características de la mariguana y de metanfetamina, que de igual forma fueron puestas a disposición de la autoridad.

Fue el pasado 26 de enero cuando autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un dispositivo previo, mediante el cual se catearon cuatro fincas y se detuvo a siete personas. También se supo, entonces, que se aseguraron diversos artículos, como equipo táctico y algunas armas, así como diferentes dosis de droga.

AO

