FGR expone a colectivos los avances de los trabajos en Rancho Izaguirre; reportan nuevos hallazgos

Luego de que este viernes la Fiscalía General de la República (FGR) acudió de nueva cuenta al Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, para informar a integrantes de colectivos de búsqueda, entre ellos Guerreros Buscadores de Jalisco, sobre los avances en la intervención en el sitio, a casi un año de que atrajera las indagatorias, se dio a conocer el hallazgo de nuevos restos humanos, la identificación de dos víctimas y el anuncio de una nueva etapa de intervención.

De acuerdo con Indira Navarro, líder e integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, la reunión estuvo encabezada por personal ministerial, pericial y de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada, y participaron también liderazgos de distintos colectivos convocados para que también ellas y ellos conocieran de manera directa el estado de las investigaciones, dada la crisis en materia de desapariciones y reclutamiento forzado que se vive en Jalisco y México.

¿De qué se trató la reunión de la FGR con colectivos de búsqueda en Jalisco?

Durante la jornada, dijo Indira Navarro, las autoridades federales expusieron información contenida en las carpetas de investigación, así como registros fotográficos de los hallazgos realizados en el sitio, y por supuesto, el avance de lo trabajado en el lugar. Según lo presentado, dijo la mujer, la prospección del terreno registra un avance superior al 75% en superficie, con exploraciones a profundidad en alrededor del 80% en algunas zonas, lo que ha permitido la localización de diversos indicios.

Entre dichos indicios encontrados el lugar, explicó Indira Navarro, se han recuperado más restos óseos fragmentados, placas y piezas dentales, así como objetos personales que ya forman parte de los indicios integrados a las investigaciones. El predio fue dividido en distintas secciones para su análisis, conforme a un plan de trabajo previamente presentado a los colectivos, el cual continúa en ejecución pese a las complicaciones derivadas de las lluvias recientes.

"Y, pues, esa era la intención, que la mayoría de los colectivos estuvieran ahí presente para que pudieran escuchar y ver lo que nosotros hemos estado dándonos cuenta, de lo que ha trascendido a raíz del hallazgo de del Rancho Izaguirre, y los avances que también se están llevando ahí. En esta introducción se mostraron las fotografías de lo que está en la carpeta y de los hallazgos que se han hecho. Hay avances, sí hay bastantes avances. Creo que hay más avance de lo que se ha logrado en este año en la prospección del predio. Se han encontrado muchísimos más indicios", señaló.

Esto porque, refirió, durante la diligencia también se informó sobre la localización de "más fosas" y de una fosa séptica conectada a las instalaciones sanitarias del rancho , en la cual se recuperaron más restos humanos. Estos indicios forman parte de las líneas de investigación en curso, junto con otros elementos que continúan siendo analizados por las autoridades.

"Se logran rescatar en la fosa séptica muchísimos más de estos huesos, de estos restos, pues, que se pudieron también calcinar, que se calcinaron. Y se comprueba también lo que en su momento se dijo, se habló del tema de trata, aunque saben que no podemos entrar mucho en detalle por el tema de las investigaciones", refirió Indira Navarro.

Todo esto, dijo, es de gran relevancia puesto que los restos hallados tienen indicios de calcinamiento similares a los que el colectivo ya había encontrado en una zona del Rancho , aunque el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, había negado que en el sitio hubiera hornos clandestinos.

Entre los hallazgos, refirió Indira Navarro, también se reportó la localización de documentos y objetos que, por sus características, apuntan a una temporalidad anterior a 2015, lo que coincide con los señalamientos de que el sitio habría sido utilizado desde años previos, por alrededor del 2012. Asimismo, se identificaron elementos relacionados con actividades dentro del rancho, así como estructuras que continúan bajo análisis.

"También hay, se volvió a localizar lo que eran estos papeles que hablaban que eran de mucho tiempo, más antes del 2015. Esto, obviamente, confirma de lo que nosotros estábamos diciendo, de que el Rancho Izaguirre se estaba trabajando aproximadamente desde 2012. Esos hallazgos, pues, traen la fecha de caducidad. Hay papeles de lo que es alimentos de niños, de bebés, latas de leches, las batas, que ya se habían platicado en su momento también, pero ahora se confirma de una manera formal", dijo la mujer.

De acuerdo con lo informado a los colectivos, el proceso de intervención entrará en una fase más profunda conforme se concluyan los trabajos en superficie. En las áreas aún pendientes se han detectado nuevos puntos de interés, donde se prevé la apertura de más fosas a mayor profundidad.

"Está empezando el momento más crítico porque, al terminar todo lo que es la superficie, en este 25% se han encontrado y se están encontrando muchísimos más restos humanos, placas, y todavía vestimenta. Y, pues, van a intervenir lo que es las entrañas del rancho, que todavía hay más puntos de intereses y más fosas por abrir, que están a una profundidad de dos a tres metros, y que es también lo que queremos para poder cerrar lo que es este tema de la intervención dentro del Rancho Izaguirre", contó Indira Navarro.

Identifican a las primeras dos víctimas

En cuanto a los avances en identificación, dijo Indira Navarro, se informó sobre la identificación de dos hombres, a partir de pruebas genéticas aplicadas a restos óseos, y se continúa con el registro de muestras de ADN y la posibilidad de confrontas directas con familiares que han reconocido prendas, lo que dará paso a nuevas diligencias periciales y a la integración de listados por parte de los colectivos.

"Le digo, se han rescatado muchísimos más (restos), no cuerpos completos, pero sí osamentas, restos humanos. Y también lo que se ha logrado es la identificación de lo que son dos personas masculinas, con los huesitos calcinados. Se ha logrado extraer noventa y ocho muestras únicas (de ADN) de las prendas que se localizaron, más las que se están localizando. ¿Qué pasa a continuación? Que las personas que han identificado estos estas prendas van a tener la posibilidad de hacer una confronta directa con ellas", añadió Indira.

Las y los integrantes de colectivos que acudieron al informe acordaron generar un listado de las personas quienes tienen inquietudes sobre alguna prenda, o en general, sobre los ADN encontrados, a fin de que se puedan practicar las confrontas genéticas y se genere una nueva brigada.

"Vamos a volver a ingresar al rancho cuando se tengan más avances, cuando se hayan abierto estas fosas que queríamos que se abrieran, las que faltan. Pero sí son bastantes restos que se han recuperado", finalizó la mujer tras la visita emprendida a este rancho, considerado como centro de reclutamiento y entrenamiento del crimen organizado, según los indicios dados a conocer a inicios de marzo de 2025 por este colectivo, cuando el hallazgo se convirtió en un tema internacional.

JM

