Los trabajos de búsqueda y procesamiento en fosas clandestinas continúan de manera activa en dos puntos del Estado, específicamente en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y en el fraccionamiento Alta California, en Tlajomulco, donde personal de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas labora desde hace varias semanas en coordinación con colectivos de familiares, afirmó este jueves en rueda de prensa su titular, Blanca Trujillo.

La vicefiscal explicó que ambos sitios presentan características distintas en cuanto a las condiciones del terreno y los indicios localizados, pero forman parte de las acciones permanentes de acompañamiento a las familias en búsqueda y para la investigación y localización de personas desaparecidas, en las que también participan instancias como la Comisión Estatal de Búsqueda.

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"En estos momentos estamos trabajando en dos sitios de inhumación clandestina. Estamos trabajando en Ixtlahuacán, ahí está el personal trabajando ya desde hace varias semanas. Y también estamos trabajando en el fraccionamiento Alta California, en Tlajomulco. Ese es otro procesamiento diferente. Entonces, están trabajando estos dos sitios actualmente", dijo la fiscal durante la rueda de prensa semanal de seguridad.

El acompañamiento a colectivos de búsqueda se realiza bajo distintos esquemas

Se trata de las fosas clandestinas ubicadas en distintas fincas de Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde trabajan integrantes del colectivo Corazones Unidos desde el domingo 8 de marzo, y de donde se han extraído al menos 14 víctimas, según los conteos de sus integrantes.

También se trabaja en el terreno a fraccionar en la zona de Alta California, en sus límites con Los Abedules, donde Guerreros Buscadores de Jalisco trabaja desde el pasado miércoles 1 de abril, a partir de la existencia de por lo menos tres carpetas de investigación en las cuales se tenía como punto de interés este espacio, y de donde se han extraído al menos 12 bolsas con restos humanos y restos óseos.

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La vicefiscal explicó que el acompañamiento a colectivos de búsqueda se realiza bajo distintos esquemas, ya sea mediante apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda cuando se trata de exploraciones generales sin certeza de indicios, o bien a través de la Fiscalía cuando existe una carpeta de investigación y se ejecutan diligencias como cateos, lo que implica la intervención de personal ministerial y pericial.

"Los colectivos tienen derecho a pedir auxilio y apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda cuando quieren hacer una búsqueda generalizada. Si la búsqueda deriva de alguna carpeta de investigación en particular y se pide un cateo, entonces son acompañados por la Fiscalía y por todo el equipo de procesamiento. Muchas veces los colectivos piden apoyo a las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, y el acompañamiento se les da y tenemos una muy buena comunicación con las personas de los colectivos", aseveró Trujillo Cuevas.

En cuanto a los hallazgos, la vicefiscal detalló que en el caso de Ixtlahuacán se han localizado restos óseos que corresponden preliminarmente a 11 víctimas, distribuidos en distintos puntos del área intervenida, mientras que en el fraccionamiento Alta California se han recuperado 12 bolsas con indicios, sin que en la jornada más reciente de ayer miércoles se hayan localizado nuevos indicios; en este caso no se ha indicado a cuántas víctimas podrían corresponder.

"En ambos sitios se trata de indicios aparentemente de larga data. En Ixtlahuacán se han detectado varios sitios diferentes y hasta el momento se han encontrado restos óseos respecto a 11 víctimas. Por lo que ve al fraccionamiento, no han sido restos sueltos, sino que están en bolsas negras y hasta ahorita han sido 12 bolsas. El día de ayer ya no se localizaron indicios, pero el sitio se va a continuar trabajando en su totalidad", señaló.

Sobre el caso específico de Alta California, donde la empresa fraccionadora continúa los trabajos de construcción, situación que ha preocupado a las y los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, la vicefiscal detalló que la empresa desarrolladora "ha brindado facilidades desde el inicio de la intervención", lo que ha permitido el acceso sin necesidad de solicitar una orden de cateo, además de que las condiciones del terreno donde realizan sus actividades no interfieren con el área de procesamiento forense.

"Desde el minuto uno recibimos todas las facilidades de las personas que estaban trabajando en ese sitio, nos dieron el acceso total y completo. El área donde estas personas están trabajando es un área de cerro donde están quebrando piedra, y por las condiciones geográficas no es posible que haya fosas, además de que está a más de 500 metros del área donde nosotros estamos procesando", afirmó.

Indicó que, por el momento, las labores de la empresa pueden desarrollarse de manera simultánea a los trabajos ministeriales, ya que no representan un obstáculo para las investigaciones; sin embargo, esta condición podría modificarse si así lo determina el personal ministerial conforme avance el procesamiento.

"Por el momento los trabajos que está haciendo esta empresa no obstaculizan ni impiden los trabajos de procesamiento de nosotros y pueden realizarse simultáneamente… si en algún momento se creyera pertinente que los trabajos de ellos paren, así se dictaminará. Mientras no se pasen al área de procesamiento, pueden seguir operando".

Sin embargo, el colectivo ha manifestado su desacuerdo con que sigan realizando obra, pues se tiene información de que ya se habían encontrado restos desde hace algún tiempo, teniendo indicaciones de la fraccionadora de que no se hablara de ello y si se encontraba algún indicio se ignorara y se continuará trabajando, razón por la cual se han hallado restos óseos sueltos, situación que podría haberse repetido en el terreno.

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