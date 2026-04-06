Son ya cinco los domingos en los que el colectivo de búsqueda Corazones Unidos ha llevado a cabo trabajos de prospección y extracción de cuerpos en la colonia Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Así, con las víctimas localizadas este domingo sumaron ya los restos de al menos 14 personas, los cuales han sido encontrados en diferentes fincas abandonadas de esta colonia , una de las que más viviendas en estas condiciones tiene, en el municipio ya mencionado.

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Las y los integrantes de este colectivo comenzaron las labores de este domingo alertados por restos de cal en una de las viviendas, procediendo a limpiarla en primer lugar antes de llevar a cabo la intervención, pues dentro de la misma había muebles abandonados, ropa, otros insumos y hierbas crecidas.

Hacia las 11 de la mañana se confirmó el primer hallazgo en una de las fincas, y pasadas las 18:00 horas el segundo. Al menos una de las víctimas se hallaba envuelta. Hasta el momento se desconoce si se trataron de hombres o mujeres.

Durante las búsquedas la zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y la Guardia Nacional. Los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quienes mantienen indagatorias en la zona debido a los hallazgos pasados.

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Jalisco suma 11 fosas clandestinas en lo que va del 2026

Los restos fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que se les realicen los análisis correspondientes para los cruces de información a los que deberán ser sometidos en busca de su identificación oficial.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Jalisco suman 11 fosas clandestinas localizadas entre enero y marzo de 2026, en las que se han localizado al menos 22 víctimas.

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