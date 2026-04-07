Hasta el corte más reciente de este martes, emitido hacia las 17:00 horas, sumaban ya 12 bolsas con restos humanos y cinco partes humanas extraídas de la fosa clandestina hallada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en un predio a fincar del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El mismo se encuentra en terrero ubicado en un terreno ubicado en los límites con Alta California y Los Abedules, a un costado de Balcones de Santa Anita, donde las y los integrantes del colectivo ya habían acudido el pasado miércoles a partir de la existencia de por lo menos tres carpetas de investigación en los cuales se tenía como punto de interés este espacio, pero pese a ello, continuaban las labores de construcción, pues la Fiscalía de Jalisco no había intervenido el terreno, según explicó el colectivo.

Una situación similar había ocurrido en 2025 en un terreno por fincar en Las Agujas, en Zapopan, donde el colectivo colaboró para extraer al menos 270 bolsas con restos humanos, hasta el corte del mes de septiembre, aunque en un inicio los trabajos no pararon por orden de las autoridades estatales.

La preocupación del colectivo reside en que, debido a que la Fiscalía Estatal no ha ordenado que se paren los trabajos de construcción, la empresa fraccionadora continúe interviniendo el terreno limitando la posibilidad de búsqueda, así como la probabilidad de que, dentro de lo ya trabajado, pudieran existir más restos que posiblemente no puedan recuperar.

De acuerdo con el colectivo, el predio de Tlajomulco figura en al menos tres carpetas de investigación como un "punto de interés de investigación", pero no había sido procesado sino hasta que se dio el primer hallazgo por parte del colectivo el pasado miércoles, y donde hoy día ya labora maquinaria a cargo de la Fiscalía de Jalisco en busca de descartar nuevos hallazgos.

Entre enero y marzo de este 2026 suman por lo menos 11 fosas clandestinas registradas por la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, de las cuales se han extraído los cuerpos de al menos 22 personas, de acuerdo con el más reciente reporte de Sitios de inhumación clandestina en Jalisco emitido por la Vicefiscalía.

MF