Ante la insistencia de las familias en búsqueda por obtener avances sobre las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, este viernes las autoridades federales realizaron una visita al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a fin de brindar información a los colectivos sobre lo ya trabajado.

A la visita se invitó a distintos liderazgos de los colectivos de familias en búsqueda de sus seres queridos, quienes por la mañana se dirigieron al punto, que ha sido considerado como un centro de reclutamiento y capacitación para el crimen organizado. También se tenía prevista la asistencia de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Te recomendamos: CEDHJ emite recomendación a Guadalajara por uso excesivo de la fuerza

Las y los convocados llegaron al Rancho pasadas las 11:00 horas de la mañana, procediendo a colocarse los trajes de bioseguridad y montando los puntos operativos en el sitio, resguardados por personal de la Guardia Nacional.

Se espera que más tarde se pueda tener información sobre lo abordado durante la reunión y la visita a este sitio, localizado por elementos de la Guardia Nacional por primera vez el 18 de septiembre de 2024, tras un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado. Aunque entonces se logró el rescate de dos personas privadas de su libertad, y se detuvo a 10 presuntos plagiarios, el sitio, con todo e indicios, fue abandonado hasta que los colectivos volvieron al sitio en 2025.

Fue el 05 de marzo de ese año cuando el predio cobró mayor foco, una vez que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco documentó e hizo extensivo el hallazgo de cientos de prendas de ropa y calzado, así como artículos personales y altares, además de distintos indicios de que ahí se entrenaba a quienes sumaban a las filas del crimen organizado, contra la voluntad, o no, de las víctimas reclutadas.

Lee también: Regresa USAR Jalisco tras participar en rescate de minero con vida en Sinaloa

Se desconoce el número de víctimas que pudieron haber pasado por el Rancho Izaguirre

Hasta hoy día se desconoce por qué desde 2024 tales indicios no fueron asegurados ni por las autoridades estatales ni por las federales que hicieron el hallazgo, dada la magnitud de lo allí encontrado, incluyendo puntos de calcinamiento en los que, si bien se detectaron restos óseos, la Fiscalía General de la República no ha querido reconocer abiertamente que pudiera tratarse de hornos clandestinos.

Hasta hoy día se desconoce cuántas víctimas pudieron haber pasado por este lugar, siendo una pieza clave para la localización de cientos de jóvenes y adultos desaparecidos en condiciones similares, no solo en Jalisco, sino de distintas partes del País.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA