Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 11 de junio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

