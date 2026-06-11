Zapopan suspenderá sus actividades presenciales por partido del Mundial 2026

Con motivo del partido entre Corea del Sur y República Checa de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Zapopan informó que este jueves 11 de junio suspenderá las actividades presenciales en los edificios públicos municipales.

La medida busca facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante la jornada mundialista, cuando se prevé una mayor afluencia de personas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento detalló que las áreas de Salud, Protección Civil y Bomberos, la Comisaría de Zapopan y los Servicios Municipales mantendrán operaciones normales para garantizar la atención a la ciudadanía.

En contraste, el resto de las dependencias municipales trabajará a distancia con el fin de reducir traslados y contribuir a una mejor circulación vehicular durante el desarrollo del encuentro.

La administración municipal señaló que esta acción forma parte de las estrategias implementadas para atender las necesidades operativas derivadas de la celebración del Mundial 2026, del que Guadalajara es una de las sedes.

Asimismo, agradeció la comprensión de la población ante los ajustes temporales en la modalidad de trabajo de las oficinas públicas.

“Este Mundial, seguiremos trabajando por la Ciudad de las Niñas y los Niños”, destacó el Gobierno de Zapopan en el mensaje difundido a la ciudadanía.

La suspensión aplica únicamente a las actividades presenciales en edificios públicos municipales durante la fecha señalada, mientras que los servicios considerados esenciales continuarán brindándose de manera habitual.