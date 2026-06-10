Taxistas serán clave en la promoción de Guadalajara durante el Mundial 2026

Las y los taxistas se convertirán en voceros y embajadores de la ciudad para que los turistas que llegan a la Zona Metropolitana de Guadalajara puedan conocer más sobre las actividades y la oferta gastronómica de la Perla Tapatía en el marco de la realización del Mundial de Futbol 2026, informó este miércoles la alcaldesa Verónica Delgadillo.

"Vamos a entregar varios miles de kits para los taxitas de Guadalajara. La idea es que se conviertan en embajadores y embajadoras de esta sede mundialista" , dijo.

En este sentido, añadió, los taxis llevarán en sus vehículos un gancho con un código QR, que permitirá a las y los pasajeros escanearlo, dirigiéndoles a los distintos eventos que se llevan a cabo en la ciudad, no solo el FIFA Fan Fest Guadalajara en Plaza Liberación, sino también los impulsados directamente por la alcaldía tapatía.

Te puede interesar: Mi Macro Periférico extenderá su horario por el partido Corea vs Chequia del Mundial en Guadalajara

Por ejemplo, la alcaldesa recordó que en el Paseo Chapultepec habrá 300 comerciantes locales, quienes de manera rotativa estarán exponiendo sus productos y creatividad, o la explanada gastronómica de comerciantes de fondas y cocinas económicas de Guadalajara que se ubicará en el Jardín del Santuario.

En su intervención, la alcaldesa de Guadalajara resaltó algunas de las cifras que estará dejando el torneo del verano en la ciudad, en relación con cifras históricas alusivas al Producto Interno Bruto (PIB).

"En Guadalajara estamos trabajando con todo para que el mundial llegue a la gente. Sabemos que el mayor impacto de un mundial en una ciudad es por lo que provoca. Por eso hay muchas sedes en el mundo que se pelean por la posibilidad de convertirse en quien albergue un juego como este. En el caso de Guadalajara, si bien el 10% del producto interno bruto de la ciudad tiene que ver con turismo, hay una estimación de que este año, a raíz del Mundial, se puede incrementar en un 15%", destacó la alcaldesa.

Así, a partir de este miércoles, las y los taxistas, quienes recibieron además un kit con playera, saldrán a las calles dispuestos a sumarse a la promoción de la ciudad.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB