Mi Macro Periférico extenderá su horario por el partido Corea vs Chequia del Mundial en Guadalajara

El primer partido del Mundial 2026 que se jugará en la ciudad está programado para mañana jueves 11 de junio, en punto de las 20:00 horas. El Estadio Guadalajara será el escenario en el que las selecciones de Corea del Sur y República Checa debutarán en la competencia. En este contexto, las autoridades jaliscienses confirmaron que Mi Macro Periférico operará con un horario extendido.

La Secretaría de Transporte de Jalisco confirmó que el sistema de transporte masivo que recorre el Periférico operará hasta la 1:00 de la madrugada el día del partido. Este anuncio coincide con lo mencionado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien indicó que, en los días que sea necesario, se ampliará el horario de servicio de algunas rutas con el objetivo de apoyar la movilidad.

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¿Cambian los horarios del transporte público por el Mundial 2026?

Durante el evento inaugural del nuevo FIFA Fan Fest de Guadalajara en Plaza Liberación, Lemus Navarro descartó que los horarios y rutas del transporte público vayan a modificarse por la celebración de actividades mundialistas en la ciudad, salvo cuando se determine extender el horario de algunas rutas.

"Todo el transporte público, incluidas las líneas de Tren Eléctrico y todas las rutas de transporte público, va a trabajar de manera ordinaria. Esto tiene dos motivos principales: reducir los problemas de movilidad en la ciudad y facilitar los traslados; y segundo, permitir que las niñas y niños de Jalisco, así como maestras y maestros, con este asueto, puedan disfrutar del partido inaugural de la Selección Mexicana de Futbol, que será en la Ciudad de México a la una de la tarde", señaló el mandatario estatal.

De este modo, también se espera que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), responsable de la operación de las cuatro líneas del Tren Ligero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), modifique los horarios de algunas de ellas para aplazar las últimas salidas, considerando la realización del FIFA Fan Fest en Guadalajara y otras actividades en el Centro de Zapopan.

Cabe recordar que, por disposición de la FIFA, no habrá estacionamiento para el público en general en el Estadio Guadalajara, por lo que el transporte público y las alternativas de traslado gratuito que habilitarán las autoridades, como el programa "Ride al Estadio", representan las mejores opciones para llegar al recinto deportivo.

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MB