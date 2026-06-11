Jueves, 11 de Junio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 11 de junio de 2026

El clima en Chapala para este jueves 11 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se informó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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