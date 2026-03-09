Este es el panteón de Guadalajara con las leyendas más aterradoras

El Panteón de Belén, originalmente el Panteón de Santa Paula, fue inaugurado en el siglo XIX y es considerado el camposanto civil más antiguo de Guadalajara. Como es habitual en lugares de este tipo, en torno a sus tumbas se cuentan diversas leyendas, las cuales cumplen un papel fundamental para preservar la memoria del sitio, así como la cultura y la identidad tapatía.

A diferencia de otros panteones, el de Santa Paula solo estuvo activo medio siglo, de 1846 a 1896; sin embargo, esto no impidió que se convirtiera en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad por su historia.

El cuidadoso diseño del camposanto estuvo a cargo del arquitecto Manuel Gómez Ibarra, a quien, por su obra, se le considera clave en la consolidación de la imagen del centro de Guadalajara en su siglo.

El funcionamiento del panteón coincidió con el auge de la llegada tardía de la corriente literaria del romanticismo a México, un movimiento caracterizado por la predilección de historias lúgubres, lo que generó que, desde entonces, la población se interesara y nutriera leyendas sobre el cementerio, incluso con protagonistas sobrenaturales.

¿Cuáles son las leyendas más famosas del Panteón de Belén?

La tumba de Nachito

Una de las leyendas más populares del Panteón de Belén es la de Ignacio Torres Altamirano, una trágica historia sobre un niño con un gran temor a la oscuridad.

Para poder dormir, su madre debía dejar velas encendidas para iluminar su habitación; sin embargo, una noche el viento las apagó, provocando en el infante un intenso miedo que lo llevó a la muerte.

A solo un día de haber sido inhumado en el Panteón de Santa Paula, el ataúd amaneció fuera de la tierra. Personal del cementerio atribuyó el suceso a los saqueadores de tumbas; sin embargo, al día siguiente el hecho se repitió.

Al enterarse, la madre de Nachito supo que su hijo, incluso tras haber fallecido, seguía temiendo la oscuridad, por lo que decidió junto a su esposo construir un ataúd externo con cemento para que el niño al fin pudiera descansar.

Es común que los visitantes del panteón dejen ofrendas sobre la tumba del niño, como juguetes, pelotas y carritos.

El vampiro de Guadalajara

Una de las leyendas del Panteón de Belén gira en torno a uno de los árboles que se ubica en el terreno, el cual se cree que nació de una estaca clavada en el pecho de un vampiro que atemorizó a la sociedad tapatía durante el siglo XIX.

En aquel entonces, comenzaron a aparecer animales muertos al amanecer y, posteriormente, también personas. Todos los cadáveres compartían una característica común: tenían dos orificios sobre su cuello.

Por temor, los habitantes de Guadalajara dejaron de salir durante las noches. Las referencias literarias sobre los seres que se alimentan de la sangre de seres vivos provenían de Europa, por lo que los tapatíos culparon a un tal Conde de Baldón, un recién llegado del viejo continente y que solo aparecía durante las noches, de ser un vampiro.

Para acabar con él, utilizaron una estaca de madera que clavaron en el corazón, de la cual se cree que nació un árbol luego de que el supuesto vampiro fuera enterrado en el Panteón de Belén.

Pero la leyenda no termina ahí: se cree que si se retira la estaca del pecho del vampiro, este puede volver a la vida. Además, se dice que si el árbol llega a caer, la criatura aprovechará para vengarse de los descendientes de aquellos que participaron en su captura.

A finales del siglo XX, el Panteón de Belén fue consolidado como un museo, por lo que en la actualidad quienes tengan interés de conocer más sobre el patrimonio funerario de Guadalajara pueden visitarlo. En esta época del año solo suelen ofertarse recorridos diurnos; no obstante, en la temporada del Día de Muertos también llegan a organizarse actividades nocturnas. Para conocer más sobre su programa, puedes visitar su página oficial de Facebook .

