El día de ayer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que toda la población podrá acceder a la tarifa de 11 pesos en el transporte público a partir del próximo 1 de abril, sin importar el método de pago que utilicen. Así, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco seguirá siendo útil para pagar los pasajes, entre otras funciones.

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, que fue anunciada por el gobierno jalisciense durante el último mes de 2025, fue diseñada para poder moverse en los sistemas de transporte público con pago digital, concentrar programas sociales y realizar funciones bancarias.

¿Cómo se recarga la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Al igual que la tarjeta de Mi Movilidad, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco puede recargarse en los módulos o máquinas de recarga en estaciones de Mi Tren, Mi Macro y Sitren, además de tiendas y puntos autorizados como sucursales de Oxxo y otros establecimientos con recarga eléctrica. También puede recargarse en módulos oficiales del Gobierno de Jalisco, especialmente durante jornadas de entrega y atención.

En el caso de los beneficiarios de programas sociales de apoyo para el transporte, la tarjeta se entrega ya con el apoyo.

Para usarla en el transporte, solo es necesario acercarla al lector al subir al camión o ingresar a estaciones del tren ligero, Mi Macro Periférico o Mi Macro Calzada.

Se recomienda conservar la tarjeta en buen estado, no doblarla ni perforarla, revisar el saldo a recargar y, en caso de pérdida, reportarla para evitar el mal uso y poder seguir haciendo uso de los beneficios.

¿Cómo es el proceso para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El primer paso es realizar el prerregistro a través del portal http://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ , donde se solicita contar con CURP, INE, número de celular, correo electrónico y domicilio del estado de Jalisco.

De manera opcional, durante el prerregistro se puede adjuntar certificado de discapacidad, constancia de estudios o acta de nacimiento para menores de edad.

Tras ingresar la información requerida, comenzará un proceso de validación que puede durar hasta una semana. Cuando concluye, se envía un mensaje de texto para programar la cita.

El día asignado, la persona debe acudir al módulo correspondiente con el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados, donde se realiza la entrega de la tarjeta.

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

¿Para qué sirve la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

La Tarjeta Única Al Estilo Jalisco ofrece:

Moverte a través de todo el sistema de transporte público

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

MB

