¡Falta poco! Estas son las fechas de las vacaciones de Semana Santa 2026

El pasado 18 de febrero dio inicio el periodo de Cuaresma, lo que significa que las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de educación básica en México están cerca. En este contexto, aquí te decimos en qué días cae el descanso, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026.

La Cuaresma, junto con la Semana Santa, es una de las celebraciones más importantes de la religión católica, puesto que con ellas se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.

Las fechas del periodo vacacional por Semana Santa están definidas desde la difusión del calendario escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública.

A pesar de que durante el gobierno de Benito Juárez se comenzó el proceso para que el país fuera laico, y actualmente la iglesia no tiene injerencia en la educación pública, en México se dan vacaciones por la Semana Santa.

Esto se debe a factores tanto históricos como culturales, pues la Semana Santa representa una festividad crucial para muchos ciudadanos: datos del año pasado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que México es el segundo país con más católicos en el mundo, con cerca de 97 millones de fieles.

¿Cuándo son las Vacaciones de Semana Santa 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el descanso se desarrollará del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, y las clases se reanudarán el lunes 13 del mes.

Sin embargo, en esta ocasión los estudiantes disfrutarán de un día más de descanso de “corrido” debido a la celebración del Consejo Técnico Escolar (CTE) el viernes 27 de marzo.

Las vacaciones aplican para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, para los niveles preescolar, primaria y secundaria.

