Un conductor aparentemente alcoholizado, que habría chocado a dos vehículos en Periférico Poniente, en la colonia El Bethel, fue detenido por oficiales de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad remitieron al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA).

Según lo informado este lunes por la Secretaría de Seguridad, los oficiales recibieron el reporte de un incidente vial a la altura de la Calle Betania. Al llegar al sitio , los elementos apoyaron a los automovilistas, donde dos de ellos relataron que detuvieron su marcha en el alto, cuando un tercer vehículo al parecer no frenó y los impactó.

Te recomendamos: Reportan incendio en nave industrial de Tlaquepaque

"Ante esto, uniformados detectaron que el conductor tenía aparente aliento alcohólico, por lo que se solicitó la prueba de alcoholimetría de uno de los módulos itinerantes, la cual resultó positiva", dijo la dependencia estatal.

Por lo anterior, señaló la Secretaría, el presunto implicado fue retenido y remitido al CURVA, y el automotor enviado a un depósito vehicular, añadió.

Apenas el pasado 22 de febrero, también con el operativo Salvando Vidas, oficiales de la Policía Vial remitieron al CURVA a un hombre que, en aparente estado de ebriedad, chocó a otro automovilista e intentó escapar, pero fue asegurado en inmediaciones de Casa Jalisco tras dar positivo a la prueba de alcoholímetro.

Lee también: Activan alerta por contingencia atmosférica en Tlaquepaque

Saber más:

El operativo “Salvando Vidas” es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es reducir de forma significativa los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, se procede a la aplicación de las sanciones que puede ser, desde la retención del vehículo , multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en algunos casos, la retención administrativa y/o la detención inconmutable del conductor.

La sanción económica está estipulada en el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA