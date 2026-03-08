Beca Rita Cetina para primaria: ¿Cuál es el último día de registro?

El pasado lunes 2 de marzo arrancó el periodo de registro para que los estudiantes de primarias públicas puedan incorporarse a la Beca Rita Cetina y recibir un pago anual como apoyo para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

El trámite se realiza en línea, a través de la página oficial del programa, dentro de las fechas indicadas por las autoridades.

¿Cuál es el último día de registro de la Beca Rita Cetina para primaria?

De acuerdo con Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, el último día para realizar el registro de estudiantes de primaria en la Beca Rita Cetina es el próximo jueves 19 de marzo.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Rita Cetina?

Los documentos necesarios para solicitar la beca son:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina?

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Ingresa tu número de celular o correo electrónico y contraseña. En caso de que aún no tengas una, elige la opción de "Crear cuenta". Registra los datos personales del padre, madre o tutor. Necesitas los datos de tu domicilio y los siguientes documentos digitalizados: Comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente. Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Guardar".

Para llenar el registro del estudiante:

Ingresa los datos solicitados, como CURP, parentesco, Clave del Centro de Trabajo (CCT), nivel educativo, grado y turno que cursa el menor. Al finalizar, da clic en "Guardar y continuar".

Si quieres registrar a más de un estudiante:

Selecciona "Regresar a la página principal" y de nuevo da clic en "Registrar un estudiante".

Cuando hayas registrado al o los estudiantes, da clic en "Descargar comprobante".

¿De cuánto será el pago de la Beca Rita Cetina para primaria?

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de Programas para el Bienestar, se informó que niñas y niños que se encuentren inscritos en una primaria pública, sin importar su grado, comenzarán a recibir un apoyo económico para útiles y uniformes escolares. La beca consistirá en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

