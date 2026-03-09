La mañana de este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó la alerta por contingencia atmosférica en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, debido al incendio de una bodega productora de insumos de repostería.

El siniestro de la edificación ubicada en el camino de San Martín al Verde, al cruce de Noria, en la colonia de San Martín de las Flores, comenzó cerca de las 6:55 horas, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el incendio, que es atendido en coordinación con bomberos del municipio, en estos momentos ya se encuentra controlado y se trabaja en enfriamiento para evitar la propagación del fuego.

En un comunicado, la Semadet informó que la Alerta Atmosférica se mantendrá activa hasta que el incendio se apague en su totalidad. La situación afecta principalmente a San Martín de las Flores de Abajo y zonas aledañas.

En este contexto, se recomendó a la población adoptar medidas para el cuidado de su salud, como reducir las actividades al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas.

A las personas con enfermedades respiratorias se les solicitó extremar precauciones y acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por el incendio.

