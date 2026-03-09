Previo a las 07:00 horas de este 9 de marzo, se suscitó un incendio en una nave industrial de la colonia San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Al momento, Protección Civil Jalisco, en coordinación con bomberos metropolitanos, atienden el siniestro presentado en una presunta empresa productora de insumos de repostería.Según autoridades en el sitio, el fuego se propagó en un 60 % de la nave industrial y no se reportan personas lesionadas. Al momento, el siniestro se encuentra controlado y se trabaja en enfriamiento y para evitar la propagación del fuego.La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a través de su página Aire y Salud AMG anunció la entrada en vigor, desde las 08:00 horas de este 9 de marzo, de la alerta atmosférica en Tlaquepaque.Esta medida se activa de forma preventiva ante un posible episodio de alta contaminación. La Semadet recomienda: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF