Previo a las 07:00 horas de este 9 de marzo, se suscitó un incendio en una nave industrial de la colonia San Martín de las Flores, en Tlaquepaque.

Al momento, Protección Civil Jalisco, en coordinación con bomberos metropolitanos, atienden el siniestro presentado en una presunta empresa productora de insumos de repostería.

Según autoridades en el sitio, el fuego se propagó en un 60 % de la nave industrial y no se reportan personas lesionadas.

Protección Civil Jalisco y bomberos trabajan en el sitio del incendio en San Martín de las Flores. X / @PCJalisco

Al momento, el siniestro se encuentra controlado y se trabaja en enfriamiento y para evitar la propagación del fuego.

Se activa alerta atmosférica

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), a través de su página Aire y Salud AMG anunció la entrada en vigor, desde las 08:00 horas de este 9 de marzo, de la alerta atmosférica en Tlaquepaque.

Esta medida se activa de forma preventiva ante un posible episodio de alta contaminación.

La Semadet recomienda:

Evitar cualquier tipo de quema

Reducir actividades al aire libre

Permanecer en interiores y cerrar puertas y ventanas

Proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias

X / @AireySaludAMG

