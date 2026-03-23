ESTE día subirá la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara

La tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) aumentará en los próximos días, de acuerdo con lo informado por el Gobierno de Jalisco.

Durante los primeros días de marzo, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció un ajuste a la tarifa de 14 pesos anunciada en diciembre de 2025, garantizando que todos los usuarios pagarán 11 pesos.

Para los estudiantes y otros grupos vulnerables, el costo por viaje se mantendrá en 5 pesos; además, se garantizó la permanencia de los apoyos sociales para el transporte público.

¿Cuándo aumentará la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara?

La tarifa general de 11 pesos y la de 5 pesos para grupos vulnerables entrarán en vigor a partir del próximo miércoles 1 de abril, según lo informado por las autoridades.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, el ajuste a la tarifa respondió a las inquietudes que la población, así como colectivos y la sociedad civil, había mostrado en torno al incremento y al uso de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, el ajuste a la tarifa respondió a las inquietudes que la población. EL INFORMADOR/ARCHIVO

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¿Será necesaria la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco para pagar 11 pesos en el transporte público?

En los últimos meses, el gobierno del estado ha impulsado la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco como una herramienta para moverse en el sistema de transporte público con pago digital y acceder a funciones bancarias, además de concentrar programas sociales.

Inicialmente, esta tarjeta sería el único medio a través del cual la ciudadanía podría acceder a descuentos en los pasajes; sin embargo, posteriormente las autoridades descartaron esta opción.

Esto quiere decir que la tarifa de 11 pesos será para todos los usuarios, independientemente del método de pago que utilicen, ya sea con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, la tarjeta Mi Movilidad o en efectivo. Para pagar 5 pesos, los alumnos de la Universidad de Guadalajara podrán hacer uso de su credencial de estudiante, debido a que cuenta con un chip que permite utilizarla para el pago electrónico del transporte público.

Lemus Navarro afirmó que este incremento a la tarifa del transporte público será el único durante su administración, la cual llegará a su fin en 2030.

"Nadie pagará 14 pesos por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. El subsidio será válido con cualquier método de pago: con la Tarjeta Única, con las tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo", afirmó el gobernador en un mensaje.

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MB

