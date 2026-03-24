La mañana de este martes 24 de marzo, el peso mexicano registra pérdidas frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con la cotización del portal financiero Bloomberg en Línea, en este momento el tipo de cambio se ubica en 17.84 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.32% de la moneda nacional.

La fluctuación del dólar en lo que va del día ha sido movida, puesto que alcanzó su punto más bajo con 17.79 pesos por unidad y 17.90 pesos como su punto más alto.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.7780 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 24 DE MARZO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.50 Banco Azteca 16.60 18.39 BBVA 16.99 18.39 Banamex 17.28 18.33

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex, mientras que las mejores opciones para adquirirlos son BBVA y Banco Azteca.

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

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MB

