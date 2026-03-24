El trámite de sustitución de placas en Jalisco sigue siendo gratuito durante los últimos días de marzo para aquellas personas que reúnan los requisitos y la documentación necesaria para aplicar a la prórroga, de acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública.

En diciembre de 2025, la dependencia del Gobierno de Jalisco dio a conocer la emisión de un acuerdo para establecer un aplazamiento de tres meses para las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución.

Esta medida responde a la alta demanda que registró el trámite durante el último bimestre de ese año, atribuida principalmente a contribuyentes rezagados.

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¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas en Jalisco?

La prórroga tendrá vigencia hasta el próximo 31 de marzo. Esta aplica a las personas que hayan realizado el pago del refrendo antes del 26 de diciembre de 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos. Las personas con la obligación de realizar este trámite deberán agendar una cita en alguna de las 135 recaudadoras estatales en el sitio https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ .

A la cita deberán presentarse con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia judicial o cesión de derechos), también en original y copia.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días.

Comprobante de la verificación vehicular (aprobado o no aprobado).

También debe entregarse el juego de placas anterior. No olvides llevar tu comprobante de cita.

¿Quiénes deben cambiar de placas?

El canje de placas es un trámite obligatorio para todos aquellos vehículos cuyas láminas tienen los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Los diseños mencionados no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, las únicas placas que podrán circular en la entidad el próximo año son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025).

A partir del mes de abril, el cambio de placas tendrá un costo y circular con láminas vencidas implicará la aplicación de sanciones por parte de las autoridades.

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MB