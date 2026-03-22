Las vacaciones de Semana Santa están por comenzar; en este contexto, los Pueblos Mágicos de Jalisco, especialmente los que se encuentran en un punto cercano, se perfilan como destinos atractivos para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Visitar un Pueblo Mágico estas vacaciones puede ser una experiencia enriquecedora, pues es una excelente oportunidad para sumergirse en las tradiciones y costumbres de la región. Además, en contraste con la ciudad, se puede disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado.

¿Qué Pueblo Mágico está más cerca de Guadalajara?

Como tal, el Pueblo Mágico más cercano al municipio de Guadalajara se trata de Tlaquepaque, sitio que recibió el nombramiento en el año 2018. Este pueblo comenzó a ser habitado por totonacas que creaban utensilios y objetos de arte desde la conquista, y, pese al paso del tiempo, en la actualidad continúa siendo un polo manufacturero de artesanías. La distancia entre el Centro de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque es de aproximadamente 13 kilómetros.

Mariachi en San Pedro Tlaquepaque. ESPECIAL/Secretaría de Turismo

Sin embargo, si lo que se busca es alejarse de la ciudad, el Pueblo Mágico más cercano al Área Metropolitana de Guadalajara es Ajijic.

Pueblo Mágico desde el 2020, Ajijic se encuentra en la ribera del lago de Chapala. Este sitio se perfila como un atractivo lugar de descanso y es conocido por su clima, sus calles pintorescas y sus atardeceres.

La distancia entre el Centro de Guadalajara y este pueblo es de cerca de 60 kilómetros, por lo que se hacen alrededor de 50 minutos de recorrido en automóvil, dependiendo de las condiciones de tráfico.

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Aspecto del lago de Chapala. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Lista de Pueblos Mágicos cerca de Guadalajara

Algunas otras opciones de Pueblos Mágicos para visitar esta Semana Santa y de Pascua cerca de Guadalajara son las siguientes:

Mazamitla

Una de las actividades más populares para realizar en este Pueblo Mágico es hospedarse en una acogedora cabaña en el bosque y disfrutar del contacto con la naturaleza. Uno de los encantos de este lugar son sus calles empedradas y las fachadas de sus casas, motivos por los que una caminata por el centro resulta enriquecedora.

La distancia entre el Centro de Guadalajara y Mazamitla es cerca de 135 kilómetros, por lo que el tiempo de recorrido en automóvil puede llegar a ser de una hora con 50 minutos.

Tequila

Este lugar ofrece la oportunidad de profundizar en el proceso de elaboración de la bebida más emblemática de México, misma por la que es conocido internacionalmente.

Entre el Centro de Guadalajara y el de Tequila hay una distancia aproximada de 66 kilómetros. Así, el tiempo de recorrido aproximado en automóvil es de 1 hora.

Algunos de sus atractivos son las visitas a destilerías, museos, iglesias y otros puntos como Los Lavaderos y la Cascada de Los Azules.

Jimador cortando agave en Tequila, Jalisco. ESPECIAL/Secretaría de Turismo

Tapalpa

Al igual que los anteriores, Tapalpa es un pueblo que se distingue por el atractivo de su belleza natural, además de su arquitectura y otros destacados espacios que ofrecen la oportunidad de vivir aventuras entretenidas, en donde los deportes pueden estar involucrados.

La visita al Valle de los Enigmas, donde hay enormes piedras que se cree poseen una gran energía, además de las ruinas de la primera fábrica de papel de América Latina y la cascada del Salto del Nogal, son algunas de las actividades para hacer aquí.

La distancia entre el Centro de Guadalajara y Tapalpa es de 128 kilómetros y medio, por lo que el tiempo para llegar en auto desde este punto es de 1 hora con 40 minutos aproximadamente.

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MB