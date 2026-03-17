¿Cómo sacar una cita para cambio de placas en Jalisco? Paso a paso, link y documentos necesarios

En dos semanas concluirá la prórroga concedida por la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno de Jalisco para que los automovilistas que hicieron el pago del refrendo vehicular en 2025 realicen el cambio gratuito de placas. En este escenario, aquí te compartimos cómo puedes agendar una cita en una de las recaudadoras del estado.

Recientemente, las autoridades invitaron a los contribuyentes a aprovechar los últimos días para hacer el canje, recordando que, a partir de abril, el trámite tendrá un costo.

El cambio es un procedimiento obligatorio para aquellos automovilistas que cuenten con placas anteriores a "Collage" (2019), es decir, los diseños "Gota", "Maguey" y "Minerva".

¿Cómo agendar una cita para el cambio de placas gratuito?

Accede al portal Agendador de Citas: https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ Si es tu primera vez ingresando, crea un usuario proporcionando la información requerida como nombre, RFC, correo electrónico y otros datos solicitados. Si ya tienes cuenta, inicia sesión. Selecciona el trámite de sustitución de placas y sigue las instrucciones para llenar adecuadamente el formulario. Recuerda tener a la mano tus documentos, pues tendrás que proporcionar información del vehículo como modelo, marca, placa, número de serie, etc. El sistema te mostrará las fechas y horas disponibles. Selecciona la que mejor te convenga. Revisa los detalles de tu cita y confirma. Asegúrate de guardar la información de tu cita.

En la oficina recaudadora deberás presentar el comprobante de cita impreso, junto con los documentos necesarios para completar el trámite.

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas en Jalisco?

En la oficina, las y los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos—, también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

¿Cuáles son los horarios de las oficinas recaudadoras?

Para facilitar el trámite, las recaudadoras ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara operan de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

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MB