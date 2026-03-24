Ante lo que consideró como una crisis, debido al agua contaminada y turbia que llega a los hogares de más de 400 colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el diputado federal por Jalisco, Alberto Maldonado Chavarín, pidió la intervención de la federación para solucionar la problemática social.

Así, en el marco de la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el legislador lanzó un enérgico pronunciamiento frente a las autoridades del sector hídrico nacional, denunciando la distribución de agua "sucia y pestilente" que afecta a miles de familias en el AMG

En su intervención, el legislador señaló directamente al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), organismo dependiente del Gobierno del Estado de Jalisco, al que señaló de inacción frente a su responsabilidad para dotar a la ciudadanía de agua potable de calidad, y debido a la falta de soluciones concretas.

El diputado, quien además es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, en la Cámara de Diputados, también afirmó que la situación que vive el AMG no es un hecho aislado, "sino una problemática que ha sido documentada sistemáticamente por medios de comunicación locales y nacionales", desde hace varios años.

"El acceso al agua potable no es un servicio opcional, es un mandato constitucional. Estamos ante una violación flagrante de la dignidad humana. No permitiré que se siga ignorando el derecho humano al agua de calidad", afirmó Alberto Maldonado.

Ante la gravedad de los hechos, el diputado Maldonado anunció una estrategia jurídica y técnica inmediata que comprende una queja colectiva, la cual pretende sea presentada como un recurso formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a un medioambiente sano y acceso al agua.

El diputado también instó a presentar una solicitud formal ante Oscar Zavala Gamboa, subdirector Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que la dependencia federal inicie una investigación exhaustiva sobre el origen y manejo de la contaminación que se vive en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Además, ante este contexto, el diputado morenista alzó una exigencia para la instalación de una mesa técnica interinstitucional para diseñar y ejecutar un plan de rescate que garantice la potabilidad del recurso de manera inmediata.

Por último, dijo, esta intervención se fundamenta en el Artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

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OB