Estamos listos para recibir el Mundial 2026: Juan José Frangie

A 10 días para la inauguración del Mundial de Futbol FIFA 2026 el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que la ciudad se encuentra lista para recibir la justa deportiva.

El también coordinador del Comité Organizador de Guadalajara para la Copa del Mundo admitió que se tienen que afinar algunos detalles.

En entrevista el funcionario reconoció que hay temas que más que preocuparle le ocupan como l a seguridad en los eventos masivos y las inundaciones por las lluvias.

Comentó que la lluvia de este domingo sirvió como "prueba y error" para ajustar los detalles de cómo manejar situaciones de este tipo.

Reconoció que los puentes vehiculares de Américas, el de la planta de La Moderna y algunos otros causaron problemas con las inundaciones, pero que ya lo están solucionando.

En otras zonas de la ciudad como Plaza del Sol, Juan José Frangie admite que no se puede hacer mucho para evitar las inundaciones.

"López Mateos en la zona de Plaza del Sol no tiene remedio, es una zona conflictiva, esa obra requiere un año, año y medio, y muchos millones de pesos desde que se hizo esa plaza, no considero que se vaya a arreglar", comentó.

El coordinador del Comité Organizador de Guadalajara para la Copa del Mundo comentó que los turistas ya empezaron a llegar a la ciudad y ya se ven en el Centro Histórico de Guadalajara y Zapopan muchos coreanos y españoles.

"Espero que este fin de semana ya la gente esté aquí (…) tenemos la inauguración del FIFA Fan Fest y los eventos públicos que estarán en la Basílica. Estamos listos, ya estamos en la última milla, estamos trabajando muy duro en detalles del embellecimiento de la ciudad, la vestimenta de la ciudad que se sigue día y noche, todavía nos quedan 10 días para seguir trabajando y tenerlo todo al orden del día", comentó.

El alcalde dijo que lo que más lo ocupa es la seguridad y la preparación de los dos conciertos masivos que se tienen previstos en la glorieta La Minerva, donde se presentará el grupo Maná y Alejandro Fernández, conciertos para lo que se espera una asistencia de más de 150 mil personas en cada uno.

"Tenemos que tener muy buen control para la seguridad, no se va a vender vino ni cerveza, absolutamente nada, y esa es una de las cosas que me ocupan", sostuvo.

Sobre la seguridad en el Estadio Guadalajara, el alcalde zapopano admitió que no le preocupa tanto porque entrarán a la última milla nada más las personas que tengan boleto.

"Es más fácil manejar un partido Atlas-Chivas o Chivas-América que hay mucha pasión, hay porras, creo que el estadio no tenemos tanto problema", indicó.

JM