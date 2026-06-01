Habilitan incorporación exclusiva para ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que a partir de este lunes 01 de junio del 2026 se ha habilitado de manera definitiva el nuevo ingreso vial hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A través de un comunicado, el GAP explicó que la dinámica de acceso al aeropuerto para los automovilistas que circulan en Carretera a Chapala con dirección a la terminal aérea se modifica de la siguiente manera:

Los vehículos deberán salir con anticipación hacia la lateral de la Carretera a Chapala, y posteriormente incorporarse a los nuevos carriles de acceso al aeropuerto, conforme a la señalización vial instalada en la zona.

Información importante

Acceso único: El ingreso deberá realizarse exclusivamente por la lateral señalizada como "Aeropuerto".

Punto de referencia: esta incorporación a los carriles de acceso al aeropuerto se localiza a la altura de la estación de la Línea 5 del sistema de transporte público de Guadalajara denominada "San José del Quince", al finalizar la zona de los estacionamientos externos.

Señalización: toda la zona cuenta con letreros viales actualizados para guiar el trayecto, es importante anticipar la salida a los carriles laterales.

Gráfica proporcionada por el GAP para ilustrar el nuevo acceso al Aeropuerto de Guadalajara. ESPECIAL

Los automovilistas podrán tomar la ruta de retorno en caso de no tomar el acceso indicado.

"En caso de no tomar el acceso por la lateral señalizada a tiempo, será necesario continuar por la vía principal hasta el puente elevado de 'El Refugio' para efectuar el retorno correspondiente", se lee.

De acuerdo con el GAP, este proyecto forma parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025 -2029 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y está asociado al crecimiento de infraestructura y conectividad de la futura Terminal 2.

Finalmente el GAP hizo un llamado a los pasajeros a anticipar su tiempo de traslado, conducir con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones viales con el fin de evitar contratiempos en sus itinerarios de vuelo.

JM