Frangie critica manejo del Tri y ve injusticia contra Chivas por tema de seleccionados

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, manifestó su inconformidad por la manera en que se ha manejado la convocatoria de jugadores mexicanos y su concentración anticipada con la Selección Nacional, al considerar que las formas no han sido las correctas y que esto termina afectando directamente a clubes como Chivas.Durante declaraciones recientes, el alcalde zapopano señaló que no le parece justo que, mientras Chivas adolece por la ausencia de hasta cinco jugadores, a Toluca se le permita hacer uso de dos sólo por disputar la CONCACAF Champions Cup.“Creo que tiene razón Amaury Vergara en haberle solicitado a sus jugadores que reportaran para entrenar, ojalá que se mantenga en esa decisión o que la Federación reconsidere para que todo sea lo mismo para Toluca y Chivas.”“El problema es que no puede haber preferencias. Se quedó en un acuerdo y se debe respetar. Chivas padeció contra Tigres y por qué ahora, porque Toluca va a jugar la CONCACAF, va a tener el derecho de hablar a dos jugadores que están seleccionados”, comentó Frangie.Las declaraciones de Frangie se suman al debate que se ha generado en torno a la calendarización del futbol mexicano y los compromisos de la Selección, un tema recurrente cada vez que coinciden torneos locales e internacionales con fechas FIFA o concentraciones previas.En Guadalajara y Zapopan, la conversación ha tomado mayor fuerza debido al impacto deportivo que representa para Chivas perder jugadores clave en momentos determinantes del semestre. Para muchos aficionados rojiblancos, la medida afectó la planeación deportiva del club en una fase donde cada detalle puede marcar diferencia.