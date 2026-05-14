Zapopan presenta candidatura para convertirse en la Capital Americana del Deporte 2027

Con la intención de seguir consolidándose como una de las ciudades más importantes del país en materia deportiva, la ciudad de Zapopan presentó de manera oficial su candidatura para convertirse en Capital Americana del Deporte 2027, reconocimiento otorgado por ACES América.

El acto estuvo encabezado por Juan José Frangie, quien resaltó las fortalezas que colocan a la metrópoli jalisciense como una seria aspirante a recibir esta distinción internacional. Durante su intervención, el alcalde destacó el crecimiento que ha tenido Zapopan en infraestructura deportiva, así como el impacto que han generado los eventos nacionales e internacionales celebrados en el municipio durante los últimos años.

“El deporte es fundamental para encaminar a niños y jóvenes. Por eso impulsamos becas y apoyos para talentos, destinando 46 millones de pesos. Hemos logrado éxitos deportivos, como medallas olímpicas y eventos internacionales. Zapopan destaca en infraestructura ciclista y organización de carreras, incluyendo el Medio Maratón que tendrá récord de participantes el próximo domingo.”

“Apostamos también por el deporte inclusivo y celebramos ser sede del Mundial 2026, convencidos de que el mejor legado es inspirar a más niños a practicar deporte y consolidar a Zapopan como capital deportiva”, manifestó el presidente municipal.

En el evento, también estuvo presente Hugo Alonso Castañón, Secretario General de ACES, quien reconoció que Zapopan no tendrá una competencia fácil para ganarse el título de la Capital Americana del Deporte 2027, pero mencionó que la metrópoli que resulte ganadora sin duda alguna será aquella que tenga la mejor calidad.

“En septiembre del año pasado, Juan José nos entregaba la carta oficial para la candidatura a Capital Americana del Deporte. Con esa sonrisa que destaca siempre en él. Yo le dije, pero hay que competir, va a estar difícil, pero él no quito la sonrisa y eso quiere decir que confía plenamente en la candidatura de Zapopan.”

“En ACES evaluaremos esta candidatura de la misma forma que lo hemos hecho con San Juan, Puerto Rico. Evaluaremos instalaciones deportivas, actividades, presupuestos, programas, planificación, comunicación, calendario de actividades, y ganará aquella que entre las dos tenga una mayor puntuación. Y esperemos que aquella que gane el próximo año pueda realizar 365 días de deporte, de verdad, para la población, para la ciudadanía, para los niños, para las niñas”, sentenció Castañón.

MF