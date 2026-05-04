Este lunes, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, expresó nuevamente su opinión respecto a las reglas de paridad, aún en vilo, de cara a las elecciones municipales de 2027, donde pidió un “piso parejo” para todas las mujeres.

“Lo que defina el Tribunal. Pero yo creo que en Zapopan siempre hemos luchado por la igualdad de las mujeres. Yo no tengo inconveniente. Lo que sea estará bien, pero, pues, en este momento están dejando fuera a 90 y tantas, cerca de 100 mujeres”, comentó el munícipe.

Lo anterior, debido a que, hasta el momento, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha emitido el veredicto final sobre la apelación existente contra la determinación dada a conocer en marzo pasado, que especifica que, en el caso de Zapopan, solo se puedan postular mujeres para la candidatura a la alcaldía de cara a las elecciones del próximo año.

Sin embargo, tras la impugnación de Morena, solo se podrán postular mujeres pertenecientes a algún grupo en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad permanente, integrantes de pueblos originarios o de la diversidad sexual, situación que nuevamente ha sido impugnada por organismos civiles.

Se espera que esta misma semana pueda sesionar la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para definir si la determinación permitirá abrir nuevamente el espacio a todas las mujeres que deseen participar o si únicamente podrán hacerlo las mujeres de estos sectores.

“Yo, feliz de que la próxima alcaldesa sea mujer, no tengo ningún problema. Pero que tampoco excluyan a las otras mujeres”, añadió Juan José Frangie.

Además, resaltó que en su administración siempre se ha impulsado a las mujeres para que ocupen altos cargos e, incluso, quien lo suplió en los comicios pasados como alcaldesa interina fue una mujer: Isaura Amador.

Desde el inicio de su primera gestión en 2021, Frangie integró un gabinete donde las mujeres ocupaban el 75 % de los puestos de toma de decisiones, incluyendo direcciones y coordinaciones clave, de acuerdo con registros hemerográficos y del Ayuntamiento de Zapopan.

SV