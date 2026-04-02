Las vacaciones de Semana Santa y Pascua traen consigo el regreso de una de las tradiciones culinarias y religiosas más esperadas por los tapatíos y los turistas. La venta de empanadas en el centro de Guadalajara comenzó de manera oficial, transformando el primer cuadro de la ciudad en un extenso corredor gastronómico lleno de historia, devoción y un inconfundible aroma dulce.

Este evento anual no solo preserva la rica identidad cultural de la capital de Jalisco, sino que también ofrece una alternativa deliciosa y accesible para todas aquellas personas que buscan respetar los preceptos religiosos de la vigilia y la abstinencia de carne.

Para garantizar el orden y la seguridad de los miles de asistentes, la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara autorizó formalmente la instalación de 258 espacios dedicados a la comercialización de estos tradicionales postres.

En estos puestos, los paseantes no solo encontrarán una vasta oferta gastronómica, sino que también tendrán a su disposición una amplia variedad de artículos propios de la época, tales como palmas tejidas, cirios pascuales y agua fresca. Esta medida estratégica busca mantener el control en el espacio público durante los días de mayor afluencia, al mismo tiempo que impulsa la economía local y apoya directamente a los pequeños comerciantes que dependen de esta temporada.

¿Hasta qué día estarán las empanadas en el centro de Guadalajara?

Para quienes se preguntan cuándo se van y hasta qué día es posible adquirir estos productos, las autoridades municipales han establecido un calendario muy preciso que abarca el periodo vacacional completo.

Los comerciantes comenzaron su instalación desde el domingo 29 de marzo, coincidiendo con la celebración del Domingo de Ramos, y permanecerán en sus puntos designados hasta el domingo 12 de abril de 2026. Esto significa que los visitantes disponen de algunos días para recorrer el corazón de la ciudad y degustar este patrimonio culinario antes de que los puestos sean retirados.

Ubicaciones exactas para comprar empanadas en el centro de Guadalajara

Con el objetivo de asegurar que todos los asistentes encuentren un puesto cercano sin importar su ruta, los 258 permisos fueron distribuidos de manera estratégica en las inmediaciones de los recintos religiosos más emblemáticos.

La Catedral de Guadalajara y el Sagrario Metropolitano encabezan la lista como los epicentros indiscutibles de esta tradición, contando con 41 espacios autorizados cada uno. En estos puntos los compradores hallarán la mayor concentración de vendedores.

A escasos metros de la Catedral, el templo de La Merced alberga 40 puestos comerciales, mientras que la popular zona de los Dos Templos, conformada por Aranzazú y San Francisco, dispone de 39 espacios asignados. De igual manera, otros recintos de gran importancia histórica y religiosa, como Las Capuchinas, Del Carmen, Santa Mónica, el Santuario y San Juan de Dios, han sido dotados con 18 espacios cada uno, tejiendo así una red integral de opciones a lo largo y ancho del polígono central.

El templo de San José de Gracia cuenta con 11 lugares, Santa María de Gracia tiene 8 y la iglesia de San Martín cierra el padrón con 4 espacios comerciales. Esta cuidadosa distribución geográfica no solo previene la saturación excesiva en un solo punto, sino que también invita a los turistas a caminar y descubrir diferentes joyas arquitectónicas de la ciudad mientras disfrutan de sus antojitos tradicionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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