SAT lanza alerta por supuestas visitas sorpresa a domicilios de contribuyentes

Ante la difusión de información engañosa relacionada con supuestas visitas sorpresa a domicilio por parte de las autoridades fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia oficial dirigida a todos los contribuyentes del país.

En un comunicado publicado recientemente, la autoridad fiscal rechazó la veracidad de los mensajes que circulan en diversos medios, en los que se alerta sobre visitas domiciliarias, principalmente a pensionados y jubilados.

Sin embargo, esta situación no es nueva. En reiteradas ocasiones, el órgano tributario ha desmentido este tipo de noticias, indicando que es falso que lleve a cabo operativos de visitas masivas a domicilios y aclarando que las personas jubiladas y pensionadas no son un sector prioritario de revisión, por lo que solo en casos excepcionales podrían ser verificadas.

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¿En qué condiciones el SAT hace visitas domiciliarias?

Si bien es cierto que el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la facultad de hacer visitas a domicilio con sustento en el Código Fiscal de la Federación, esta es una actividad que se realiza únicamente con base en criterios de riesgo fiscal determinados objetivamente.

En caso de darse alguna visita a domicilio, será para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, respetando siempre los derechos de las personas contribuyentes.

¿Qué otras noticias fueron desmentidas por el SAT?

Además de la visita masiva a domicilios, en su mensaje el SAT también desmintió otras noticias falsas que recientemente han circulado en diversos medios digitales, como el bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco o por el mal uso del concepto en transferencias. También se desmintió que la institución tenga un área que realice la venta de automóviles.

"Estas noticias falsas afectan directamente a las y los contribuyentes, pues provocan decisiones apresuradas o incluso fraudes; por lo que este órgano tributario recuerda a toda la población que ninguna modificación fiscal entra en vigor sin antes ser publicada en los medios oficiales, como el Diario Oficial de la Federación o los portales institucionales" , dice el comunicado.

En este contexto, la autoridad exhortó a la ciudadanía a verificar la veracidad de la información y no compartir noticias falsas de carácter fiscal que circulan, principalmente, en redes sociales y servicios de mensajería instantánea.

Toda información fiscal confiable debe consultarse únicamente en fuentes oficiales, como el portal del SAT , comunicados de prensa y redes sociales de esta institución, como X , Instagram , Facebook y TikTok .

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MB

