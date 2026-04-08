Seguridad en Jalisco: Detienen a presunto ladrón con billetes falsos y armado en Tonalá

Oficiales de la Policía Vial detuvieron en Tonalá a un presunto ladrón que habría robado una tienda de conveniencia de la que sustrajo cerca de dos mil pesos en efectivo. El sujeto, identificado como Amadeus “N” de 39 años, portaba consigo un cuchillo, 45 mil pesos en billetes aparentemente falsos y alrededor de 72 cajetillas de cigarros.

En el cruce de Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Comolea, la trabajadora del establecimiento pidió ayuda a los policías, pues acababa de ser amagada con el cuchillo por el ahora detenido. El sujeto se llevó mercancía y mil 900 pesos en efectivo.

Los oficiales lograron localizarlo y, tras realizar la revisión, le aseguraron un bote de basura que contenía las cajetillas de cigarros, además del dinero que presuntamente había robado. También le aseguraron un arma punzocortante de cerca de 10 centímetros y los billetes falsos, en denominaciones de 200 y 500 pesos.

Amadeus “N” fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

El pasado 3 de abril, otra corporación de la Secretaría de Seguridad del Estado frustró un robo. Oficiales de la Policía Metropolitana detuvieron a Luis 'N', quien presuntamente había robado un celular y prendas de vestir de una camioneta que estaba estacionada sobre Reyes Héroes y Domingo Loaeza, en la colonia 5 de Mayo, en Guadalajara.

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MB