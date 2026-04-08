Expo Guadalajara busca detonar a la industria de la construcción con SICON 2026

Esta mañana en la Expo Guadalajara, IFEMA Madrid, la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y otras organizaciones presentaron el programa y los pabellones que tendrá la Semana Internacional de la Construcción (SICON 2026), encuentro especializado que tendrá lugar del 14 al 16 de abril en Expo Guadalajara.

Este evento reunirá a desarrolladores, ingenieros, proveedores y profesionales de la industria con el objetivo de impulsar el intercambio de conocimiento, la innovación y las oportunidades de negocio en el sector de la construcción.

Esto contempla la SICON 2026

El evento reunirá a 120 marcas expositoras en más de 5 mil metros cuadrados de exposición.

SICON integrará a cuatro segmentos clave de la cadena de valor de la construcción: obra negra; obra gris; obra blanca y terminados, e inmobiliarias.

Además del componente comercial, SICON integrará un programa de contenido con 32 actividades, entre ellas conferencias, foros y paneles con participación de actores del sector público y privado.

José Andrés Orendáin De Obeso, presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, explicó que se espera la presencia de más de 5 mil visitantes, de los cuales el 85 por ciento cuenta con poder de decisión o influencia de compra.

"Dentro de la Semana Internacional de la Construcción tenemos el espacio de SICONECTA donde grandes empresas estarán presentando sus proyectos de inversión y desarrollo en el corto plazo para que la misma cadena de valor los conozca y se puedan acercar", explicó.

SICON integrará un programa de contenido con 32 actividades, entre ellas conferencias, foros y paneles. EL INFORMADOR / J. Acosta

Así impactará la SICON 2026

Roberto Escobedo Rivas, presidente de la CMIC, explicó que este evento impactará positivamente en el crecimiento del sector, para el cual este año se prevé un crecimiento del 6 por ciento.

"El 2025 hubo una contracción de la industria de la construcción a nivel nacional; esta contracción obedecía a doble dígito y en Jalisco logramos crecer arriba del 15 por ciento. Para este 2026, la expectativa de la industria de la construcción en el estado de Jalisco y en eventos como la Semana Internacional de la Construcción y la mesa de proyectos del Estado de Jalisco y con la estrategia de infraestructura necesaria como el Plan Carretero sexenal, el Fideicomiso para la Construcción y Desarrollo de la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco con inversiones para el 2026 del orden de los 4 mil millones de pesos y las gestiones que se siguen haciendo, nuestra expectativa de crecimiento para este año es por arriba del 6 por ciento", comentó.

Adicionalmente, contará con la participación de organismos y asociaciones a través de pabellones especializados, entre ellos la CMIC, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente (ACOEO), que funcionan como espacios de vinculación y generación de oportunidades.

La SICOM 2026 contará con la participación de la CMIC, la AMPI y la ACOEO. EL INFORMADOR / J. Acosta

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