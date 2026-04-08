PLAiERS 2026: Tecnología, innovación y emprendimiento para la niñez en Jalisco

Con la intención de formar talento en las nuevas generaciones y acercarlas a la innovación, la tecnología y el emprendimiento, autoridades estatales presentaron este miércoles 8 de abril el festival PLAiERS 2026, el cual está dirigido hacia niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 13 años y que se llevará a cabo en Ciudad Creativa Digital.

El proyecto fue presentado por Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico; Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT); y Carlos Bañuelos Barrios, director general de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo (PLAi).

El mensaje del Gobierno de Jalisco, más allá de presentar el festival, es que la apuesta por la innovación no se empieza en la universidad ni en el mercado laboral, sino desde la niñez.

“Tenemos el programa educativo más grande del país, tenemos una obsesión con el talento”, afirmó Mauro Garza Marín.

Fortalecer a la niñez de Jalisco mediante herramientas claves

Asimismo, señaló que la intención es acercar herramientas que puedan fortalecer la formación de las niñas y niños. Asimismo, mencionó que parte de la actualidad económica del estado se explica precisamente por su capacidad de impulsar talento y generar capital humano.

Marín compartió que hoy muchas empresas han decidido instalarse en Jalisco por el talento que hay en el estado, respaldándolo con varios indicadores.

Jalisco, uno de los estados líderes en innovación y tecnología

Señaló que el estado se ubica como líder en exportaciones no fronterizas, es el segundo lugar nacional en exportaciones internacionales, solo por debajo de Chihuahua, y además concentra 20% de las patentes que se registran en México. También destacó que 70 % de esas exportaciones corresponden a empresas de alta tecnología, además del crecimiento de sectores como el agroindustrial, farmacéutico y tecnológico.

"Todo esto es resultado de estos programas, con la innovación con la que queremos empezar a trabajar con la niñez. Vamos a seguir haciendo nuestros programas al estilo Jalisco”, finalizó.

Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, explicó que actualmente los sectores donde se concentra la mayor cantidad de patentes en Jalisco son agroindustrial, salud y alta tecnología. Además, señaló que detrás de esos resultados existe un trabajo coordinado con universidades, investigadores y empresas.

EL INFORMADOR / R. CASAS

Asimismo, dijo que a través del COECyTJAL (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología), se emiten convocatorias para detectar proyectos con potencial de patentarse, se revisan sus posibilidades y se brinda acompañamiento técnico durante aproximadamente un año. El objetivo es que, desde el momento en que alguien desarrolla una idea, también piense en cómo protegerla y convertirla en innovación aplicada.

“En Jalisco estamos comprometidos con la formación del talento, queremos sembrar en los niños y niñas esta inquietud para que se involucren en la alta tecnología en el futuro”, señaló.

Innovación para niñas, niños y adolescentes

PLAiERS 2026 se plantea como un primer acercamiento a la innovación pensado para niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con Carlos Bañuelos Barrios, director general de PLAi, el festival buscará trabajar con perfiles de entre 8 y 13 años, con actividades enfocadas en habilidades técnicas como en desarrollo personal.

Entre los programas por impulsar están el autoconocimiento, educación STEM, matemática, tecnología, realidad virtual, videojuegos y programación con Scratch en colaboración con Oracle, además de un laboratorio de ideas. También se incluirán contenidos para reflexionar sobre el uso responsable del entorno digital.

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Otro de los enfoques del festival será el de huella digital, buscando crear conciencia en las niñas y niños, como en padres de familia, sobre las consecuencias que puede tener lo que se publica en internet.

“Todo lo que se sube a internet puede tener una repercusión en la reputación y futuro de las niñas y niños”, advirtió Bañuelos Barrios. “Es importante concientizar a los padres sobre un correcto uso de los medios digitales”.

Además, el director explicó que se buscará identificar a los perfiles con mayor interés o potencial dentro de la convocatoria. Por ello, hizo un llamado a que los padres de familia registren el interés de participación de sus hijas e hijos.

Finalizó señalando que el objetivo no es solo que las niñas y niños conozcan herramientas como programación, realidad virtual o pensamiento científico, sino que también empiecen a verlas como algo cercano y posible para su futuro.

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