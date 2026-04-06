Cuándo inicia la temporada de lluvias en Guadalajara este 2026

El día de ayer, una tormenta con granizo sorprendió a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en un contexto marcado por la llegada de la primavera y el aumento gradual de temperaturas en la región occidente. Ante esto, los habitantes se mantienen a la expectativa sobre el inicio de la temporada de lluvias en la ciudad.

El pronóstico del clima indica que, tras varias semanas de calor, la primera lluvia del temporal podría estar más cerca de lo que parece. Esta transición meteorológica es fundamental no solo para refrescar el entorno urbano, sino también para recargar los mantos acuíferos y beneficiar al sector agrícola del estado de Jalisco, el cual depende en gran medida de estas precipitaciones anuales.

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¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en Guadalajara?

De acuerdo con los registros históricos y los análisis de plataformas meteorológicas especializadas, la temporada de huracanes arranca de forma estadística el 15 de mayo en el océano Pacífico. Por su parte, en el océano Atlántico, el inicio está marcado para el 1 de junio. Ambos periodos de actividad ciclónica se extienden habitualmente hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, es importante destacar que las precipitaciones pueden adelantarse o retrasarse dependiendo de las condiciones atmosféricas globales y de fenómenos climáticos específicos que impacten el territorio nacional durante este 2026.

En el caso específico de México y de la capital jalisciense, aunque no existe un día oficial e inamovible en el que comienza a llover, las precipitaciones empiezan con regularidad durante la segunda quincena de mayo. Es en este periodo cuando la humedad comienza a ingresar desde las costas hacia el centro y occidente del país. Posteriormente, el temporal se establece de manera formal durante el mes de junio, momento en el que las ondas tropicales, los primeros ciclones y el ingreso constante de humedad afectan de lleno a la región, normalizando las precipitaciones a lo largo de todo el verano.

Las precipitaciones empiezan con regularidad durante la segunda quincena de mayo. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Meses con mayor cantidad de lluvia en temporada de lluvias

Para quienes buscan planificar sus actividades a mediano plazo, es crucial conocer cuáles serán los meses con mayor acumulación de agua. Los expertos en meteorología indican que los meses de agosto, septiembre y octubre se perfilan como los más activos de la temporada de lluvias y huracanes en México. Durante este trimestre, la frecuencia y la intensidad de las tormentas aumentan considerablemente, lo que suele generar acumulados de agua significativos en el Área Metropolitana de Guadalajara y sus municipios aledaños, modificando la dinámica diaria de la ciudad.

Las lluvias en la Perla Tapatía pueden causar encharcamientos rápidos y complicaciones en el tránsito vehicular, especialmente en las principales arterias viales y en los pasos a desnivel de la metrópoli.

Recomendaciones para la temporada de lluvias en Guadalajara

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil y los servicios meteorológicos recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales. El monitoreo constante de los sistemas de baja presión y la posible formación de ciclones tropicales en el Pacífico es vital, ya que estos fenómenos son los principales responsables de enviar bandas nubosas y humedad hacia Jalisco. La prevención y la información oportuna son las mejores herramientas para evitar contratiempos durante los días de mayor inestabilidad atmosférica.

Aunque todavía restan algunos días de calor intenso, la transición hacia un ambiente más húmedo es inminente. Mantenerse al tanto de las actualizaciones del pronóstico meteorológico permitirá a los habitantes de la región occidente adaptarse sin mayores sobresaltos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

