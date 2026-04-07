Autoridades del gobierno del estado emitieron información relevante para todos los propietarios de vehículos, estableciendo de cuánto es la multa por no cambiar de placas en Jalisco. Tras el anuncio de la extensión de la prórroga para realizar este trámite de manera gratuita, se fijó una nueva fecha límite para actualizar las láminas vehiculares.

Es fundamental conocer los detalles de esta medida para evitar cualquier tipo de sanción económica y contratiempos legales al circular por las calles y carreteras de la entidad con láminas obsoletas.

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¿De cuánto es la multa por no cambiar de placas en Jalisco en 2026?

De acuerdo con la Policía Vial del Estado, la sanción económica para quienes incumplan con esta obligación será significativa. La multa por no cambiar de placas en Jalisco oscilará entre los dos mil 300 y los 7 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, ya que las sanciones se calculan entre 20 y 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Este monto representa un impacto considerable para la economía de los automovilistas que ignoren el llamado de las autoridades estatales.

Además de la infracción directa, los conductores que no realicen el canje gratuito antes de la fecha límite deberán asumir el costo total del trámite. La dotación de las nuevas láminas tiene un valor aproximado de 2 mil 500 pesos, a lo que se suman las actualizaciones administrativas correspondientes dentro del Padrón Vehicular. En consecuencia, el gasto total para regularizar un vehículo rondará los cuatro mil pesos.

Fecha límite y cuándo inicia la multa por no cambiar placas en Jalisco

Las autoridades decidieron otorgar una extensión al plazo para beneficiar a los contribuyentes. La nueva fecha límite para obtener las láminas de forma gratuita es el 29 de mayo de 2026, aplicable exclusivamente para aquellos ciudadanos que realizaron su pago de refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año. Esta prórroga busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares sin afectar el bolsillo de los jaliscienses.

Una vez que concluya este periodo, las sanciones comenzarán a aplicarse. A partir del 1 de junio de 2026, los agentes de la Policía Vial estarán facultados para emitir la multa correspondiente a cualquier vehículo que circule con láminas vencidas. Sin embargo, el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, ha señalado que no habrá una “cacería de brujas” en contra de quienes circulen con placas antiguas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

