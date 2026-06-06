Personal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, llevó a cabo trabajos de saneamiento y reforzamiento en un tramo del Arroyo Seco, ubicado en la colonia Villa Fontana.

Se trata de parte de las acciones preventivas implementadas previo al temporal de lluvias que comenzará en varios días más de forma oficial, para prevenir inundaciones y afectaciones a la población.

La corporación municipal informó que, tras las precipitaciones registradas en los últimos días, se detectó reblandecimiento del terreno y desgajamiento en uno de los márgenes del cauce, situación que representaba un riesgo para la estabilidad de la zona y para la infraestructura cercana.

Por lo tanto, brigadas de la corporación municipal realizaron labores de retiro de material y escombro acumulado, además de ejecutar un enrocamiento de aproximadamente 100 metros lineales para reforzar el talud afectado y reducir el riesgo de erosión.

De manera complementaria, se colocó una membrana de protección sobre el área intervenida y se efectuó el levantamiento de alrededor de 100 metros de escombro del arroyo, con el objetivo de fortalecer la contención del cauce y mejorar su capacidad de respuesta ante futuras lluvias.

Tlajomulco también hace trabajos preventivos

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga informó que también ha intensificado las labores de prevención y mitigación en puntos estratégicos del municipio.

Resaltan trabajos intensivos de desazolve en canales como el Arroyo Seco, así como en bocas de tormenta de los fraccionamientos Villas de la Hacienda y Hacienda de los Eucaliptos, además del vaso regulador San Gilberto.

De la misma forma, hacen inspección técnica de las estructuras ubicadas en Arroyo La Culebra y Arroyo Seco para garantizar su óptimo funcionamiento y capacidad de respuesta. El municipio también ha desplegado recorridos preventivos permanentes en 29 presas, 18 vasos reguladores, 10 bordos y un ojo de agua de jurisdicción municipal.

Actualmente se tienen plenamente identificados 34 puntos de riesgo en el municipio, con especial atención en colonias como Hacienda de los Eucaliptos, Geovillas La Arbolada, Villas de la Hacienda y Jardines del Edén.

Como parte de los protocolos de seguridad, se apercibirá de manera preventiva a las familias que habitan en las cercanías de los arroyos con mayor riesgo de inundación, a fin de que conozcan las medidas de autoprotección correspondientes.

El municipio emite siguientes recomendaciones:

• Mantener la calma ante la presencia de lluvias intensas.

• Identificar los puntos de riesgo cercanos a su colonia o vivienda.

• Evitar cruzar corrientes de agua, canales, arroyos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

• Tener a la mano los números de emergencia del municipio.

• Mantenerse informado exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Tlajomulco.

Molina Zamora agregó: “Podremos realizar muchas tareas de desazolve, pero de poco servirán si no contamos con el apoyo de la población. El simple hecho de no tirar basura en la vía pública evita que se obstruyan las bocas de tormenta y las coladeras, lo que ayuda a prevenir inundaciones ”.

Llaman a la población a no tirar basura en canales, arroyos o en la vía pública y a reportar de manera inmediata al 911 o al C5 Tlajomulco a cualquier persona que sea sorprendida arrojando desechos de manera irregular.

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AO

