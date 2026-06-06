La temporada de lluvias transforma las calles tapatías en cuestión de minutos, convirtiendo trayectos cotidianos en verdaderas trampas de agua. Saber exactamente cómo reaccionar hoy puede marcar la diferencia entre sufrir un simple retraso y enfrentar una emergencia vital mientras transitas por la ciudad.

Cuando el cielo se oscurece repentinamente y las primeras gotas caen con violencia, la reacción inicial es absolutamente crucial. El instinto humano suele empujar a correr sin rumbo para no mojarse, pero la prevención exige cautela, detenerse un segundo y observar detenidamente el entorno.

Lo primero que se debe hacer, sin dudarlo, es buscar refugio inmediato en un lugar elevado, seguro y techado . Evita a toda costa resguardarte bajo árboles solitarios, anuncios espectaculares o estructuras metálicas inestables que abundan en la vía pública y pueden colapsar.

Identifica las zonas de riesgo inminente

En Guadalajara, ciertas vialidades son tristemente célebres por su rápida y peligrosa acumulación de agua durante las tormentas de verano. Si te encuentras cerca de la Avenida López Mateos o la zona comercial de Plaza del Sol, aléjate rápidamente hacia calles con mayor altitud .

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) advierte constantemente sobre los puntos críticos de inundación en la metrópoli. Ignorar estas advertencias históricas y los mapas de riesgo es el principal error que cometen los transeúntes y conductores locales.

Nunca intentes cruzar corrientes de agua que se forman en las calles, ni a pie ni en vehículo, sin importar la prisa que tengas . Bastan solo quince centímetros de agua en movimiento para derribar a una persona adulta, arrastrarla y poner en riesgo su vida.

Si el nivel del agua comienza a subir rápidamente y estás dentro de tu automóvil, evalúa la situación con la cabeza fría. Si el vehículo se apaga en una zona inundada, abandónalo de inmediato, no intentes encenderlo de nuevo y busca un punto alto cercano .

La tecnología como aliada en la tormenta

Mantenerse informado es la segunda regla de oro durante cualquier contingencia meteorológica en la capital de Jalisco. Utiliza tu teléfono móvil para consultar fuentes oficiales y medios de comunicación confiables, en lugar de dejarte llevar por rumores alarmistas de redes sociales no verificadas.

Las alertas emitidas por Protección Civil Jalisco proporcionan actualizaciones precisas, oportunas y en tiempo real sobre el clima. Sus canales oficiales indican claramente qué zonas evitar, qué calles están cerradas y hacia dónde se dirigen las células de tormenta más severas.

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Además, el Radar Doppler de la Universidad de Guadalajara es una herramienta pública invaluable para todos los ciudadanos. Consultar su sitio web permite anticipar la intensidad de la lluvia, la dirección del viento y la posible caída de granizo con varios minutos de ventaja.

Si la tormenta eléctrica es severa y los truenos son constantes, aléjate inmediatamente de postes de luz, transformadores y cables caídos. El agua es un excelente conductor de electricidad y los accidentes por electrocución en la vía pública representan un riesgo latente y mortal.

Protocolos de seguridad para peatones y conductores

Para quienes utilizan el transporte público, las estaciones subterráneas o elevadas del tren ligero suelen ser los refugios más seguros disponibles. Permanece allí, resguardado de la intemperie y las ráfagas de viento, hasta que la intensidad de la lluvia disminuya considerablemente para continuar tu camino.

Si caminas por el Centro Histórico o por las avenidas principales, ten extremo cuidado con las alcantarillas abiertas o en mal estado. La fuerte presión del agua subterránea frecuentemente bota las tapas de acero, creando trampas invisibles y mortales que quedan ocultas bajo el agua turbia.

Comunícate con tus familiares mediante mensajes de texto o aplicaciones de mensajería en lugar de realizar llamadas de voz tradicionales. Esta sencilla práctica preserva la batería de tu dispositivo móvil y evita saturar las líneas telefónicas durante los primeros y más caóticos minutos de la emergencia.

La prevención, el sentido común y mantener la calma son siempre tus mejores herramientas ante el clima adverso y sorpresivo. Conocer tu entorno, identificar rutas de escape y respetar la fuerza de la naturaleza garantiza que regreses a casa a salvo tras el paso del temporal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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