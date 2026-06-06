Se incendia bodega en el Mercado de Abastos

Una bodega ubicada en el Mercado de Abastos se incendió durante la mañana de este sábado, provocando movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos fueron reportados poco después de las 9:00 horas de este sábado en el cruce de las calles Mandarina y la 15, en la zona del mercado, en Guadalajara.

Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara recibió el reporte y acudió hasta el punto en el cual, al llegar, se confirmó el siniestro.

Autoridades controlan incendio en bodega del Mercado de Abastos

Sergio Herrera, director de Operaciones de Bomberos de Guadalajara, explicó que el área afectada es de alrededor de 7x10 metros, donde se incendiaron materiales como cajas de plástico y cartón.

“Sobre la calle Mandarina y Coyula del Mercado de Abastos, nos reportan un incendio; al llegar, nos damos cuenta (de) que es una bodega de dimensiones de 7 metros de ancho por 50 de fondo. En el interior se tiene material bastante acumulado: cartón, cajas de plástico, madera. Se procedió inmediatamente a controlar el fuego; no tenemos riesgo en las bodegas aledañas”, comentó el elemento brigadista en entrevista.

El incendio fue controlado, aunque se reportó la atención médica a un hombre que requirió ser trasladado en estado regular a la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por servicios médicos municipales.

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“Tenemos una persona lesionada con contusiones; asimismo, por inhalación de humo, se realizó el traslado a servicios médicos municipales”, dijo. Los brigadistas también rescataron a un gato, el cual requirió atención por parte de los elementos de bomberos, principalmente para brindarle oxígeno, y posteriormente se le entregó al dueño.

Los elementos de la corporación municipal tapatía controlaron el fuego tras haber acudido y se hicieron labores de ventilación sin que hubiera otra novedad en torno al incidente, quedando a la espera de la investigación para determinar las posibles causas que provocaron el siniestro en la zona del mercado.

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OB