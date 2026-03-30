El nuevo costo del transporte público en Guadalajara inicia este miércoles de Semana Santa

La espera terminó y el aumento es completamente oficial. A partir de este miércoles 1 de abril de 2026, en plena Semana Santa, los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) deberán pagar 11 pesos por pasaje.

Esta medida, anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pone fin a la tarifa de 9.50 pesos que estuvo vigente durante años, causando incertidumbre entre los tapatíos que se preparan para sus traslados durante las presentes vacaciones o bien sus rutinas laborales diarias en la ciudad.

¿Por qué sube la tarifa del transporte y hasta cuándo durará este nuevo precio en la ciudad?

El incremento responde a una actualización técnica aprobada por el Comité Técnico Tarifario, que originalmente proyectaba un costo real de 14 pesos para la operación del servicio. Sin embargo, Lemus dijo que tomó la decisión después de escuchar las opiniones de colectivos ciudadanos, estudiantes y usuarios del transporte público que manifestaron su preocupación por el incremento que entrará en vigor esta semana. El Gobierno de Jalisco logró congelar el precio al público general en 11 pesos. Además, prometió que este será el único aumento durante el actual sexenio.

Esto garantiza que el costo del pasaje no volverá a subir, por lo menos, hasta el año 2030, brindando cierta certeza económica a largo plazo para las familias.

Saber más: Lemus dice que no habrá otro ajuste al precio del transporte público en su sexenio

Descuentos para estudiantes y grupos vulnerables

No todos los usuarios pagarán la tarifa completa de 11 pesos. El Gobierno de Jalisco dio a conocer las excepciones para proteger la economía familiar durante esta transición tarifaria. Los estudiantes, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad seguirán gozando de una tarifa preferencial, la cual quedó fijada en 5 pesos por viaje. Este subsidio asegura que los grupos más vulnerables de la población mantengan el apoyo social intacto, facilitando su movilidad diaria sin afectar de manera drástica sus ingresos.

Que no te sorprenda: así podrás pagar el transporte en el AMG desde el 1 de abril

Para que el aumento en el transporte público no te tome desprevenido este miércoles 1 de abril al abordar tu ruta, aquí tienes una lista de tips rápidos sobre los métodos de pago aceptados:

Efectivo exacto: Las alcancías de los camiones no dan cambio, así que prepara tus monedas de 10 y 1 peso.

Las alcancías de los camiones no dan cambio, así que prepara tus monedas de 10 y 1 peso. Tarjeta Mi Movilidad: Sigue siendo totalmente válida y descontará los 11 pesos automáticamente.

Sigue siendo totalmente válida y descontará los 11 pesos automáticamente. Tarjeta Única: Si ya cuentas con este nuevo plástico impulsado por el estado, el cobro será idéntico.

Si ya cuentas con este nuevo plástico impulsado por el estado, el cobro será idéntico. Transbordos: Las reglas de descuento del 50% en transbordos entre sistemas masivos se mantienen sin alteraciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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