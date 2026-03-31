Jalisco prohíbe la circulación de estos vehículos en estas zonas específicas

Tras el inicio del periodo vacacional por Semana Santa y Pascua, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que fortalecerá la coordinación con los municipios de Jalisco para el cumplimiento de la prohibición de algunos vehículos en zonas específicas del estado.

Se trata de vehículos todo terreno motorizados, tipo "razer", cuatrimotos y motocicletas, los cuales en los últimos años han ganado popularidad en destinos turísticos de montaña para paseos de aventura, como Mazamitla, Mascota, Puerto Vallarta y Tapalpa, entre otros.

Estas unidades están prohibidas para actividades recreativas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

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¿Por qué están prohibidos los razers y cuatrimotos en áreas protegidas?

La medida responde a la correcta aplicación del Artículo 47 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece la prohibición de la circulación de vehículos motorizados para actividades recreativas dentro de las ANP, en particular en zonas donde no están autorizadas en los programas de manejo.

Lo anterior fue aprobado por el Congreso de Jalisco mediante el Decreto 29868/LXIV/25, y publicado el 25 de noviembre de 2025 en el Periódico Oficial.

La prohibición responde a los impactos que generan este tipo de vehículos en el medio ambiente, que incluyen daños como la compactación del suelo, la erosión, la afectación a la vegetación y la perturbación de la fauna silvestre, lo que compromete el equilibrio ecológico de estos espacios.

¿De cuánto es la multa por usar razers y cuatrimotos en áreas protegidas?

Las disposiciones se aplican en todas las ANP, parques y reservas federales, estatales y municipales, así como en zonas de preservación ecológica.

De acuerdo con las autoridades, la sanción económica en caso de incumplimiento va de 150 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

El valor diario de la UMA este año es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, la sanción va desde los 17 mil 596.50 hasta los 23 mil 462 pesos.

Además, se contemplan hasta 36 horas de arresto para las personas reincidentes.

En un comunicado, la Semadet señaló que promoverá el trabajo conjunto con autoridades municipales para informar a la ciudadanía sobre los alcances de la reforma y las sanciones aplicables, con el fin de prevenir conductas que deterioren los ecosistemas.

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MB

